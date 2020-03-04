ودائع الدينار ترتفع إلى 27 مليار دينار

هبة العيساوي

عمان- نمت قيمة ودائع العملاء بالدينار الأردني العام الماضي 5.6 % أو ما مقدراه 1.44 مليار دينار لتصل إلى 27.107 مليار دينار مقارنة مع 25.667 مليار مستواها في نهاية العام 2018، بحسب آخر احصائيات للبنك المركزي.

وشكلت نسبة الودائع بالدينار الأردني في نهاية العام الماضي 76.7 % من إجمالي ودائع العملاء والبالغة 35.305 مليار دينار.

والمغتربون الأردنيون الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 5 % وفقا

للمبلغ.

والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.

وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية فقد زادت بنسبة

0.2 % في العام الماضي إلى 8.198 مليار دينار مقارنة مع 8.18 مليار في نهاية من العام 2018.

وأما بالنسبة لودائع القطاع الخاص (المقيم) بالدينار الأردني خلال العام الماضي فقد ارتفعت قيمتها بما مقداره 1.284 مليار دينار لتصل إلى نحو 22.13 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الذي سبقه إذ كانت تبلغ 20.846 مليار.

وبذلك تكون نسبة الارتفاع في ودائع القطاع الخاص المقيم

6.2 % مقارنة مع نهاية 2018.

وشكلت قيمة الودائع بالدينار الأردني من ودائع القطاع الخاص نسبة نحو 78.2% ببلوغ الأخيرة 28.292 مليار دينار، في حين الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص بلغت 6.161 مليار دينار مشكلة نسبة

21.7 %.

ويشار إلى أنه منذ بداية العام 2018، رفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة على الدينار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات كانت الأولى في شهر آذار (مارس) الماضي والثانية في 14 حزيران (يونيو) الماضي والاخيرة في كانون الأول الماضي، ثم عاد وخفضها 4 مرات ثلاثة منهم بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كل مرة والأخيرة كانت يوم أمس بمقدار 0.5 نقطة مئوية.