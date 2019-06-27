عمان – الغد – عبّر الدولي المصري عمرو وردة عن اعتذاره الشديد بسبب الفضيحة الإنضباطية التي ارتكبها وأدت إلى استبعاده من تشكيلة “منتخب الفراعنة” ، المشاركة حالياً في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

ونشر وردة صاحب الـ (25 عاما) عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) مقطع فيديو ، جاء فيه :”أعتذر عمّا بدر مني ، اعتذر لأسرتي واللاعبين والجهاز الفني وأي شخص يشعر بالضيق مني”.

واستطرد: “أنا آسف، أعدكم أنه في الفترة المقبلة لن أقوم بأي شيء يضايق الآخرين”.

وأثار وردة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل في مصر منذ انطلاق البطولة الإفريقية ، حيث ذكر اسمه بالبداية في ما عرف بقضية “تحرش” 4 لاعبين في المنتخب بعارضة أزياء مصرية من خلال التواصل معها عبر منصات التواصل الإجتماعي ، قبل انتشار شريط مصور فاضح منسوب إليه أثناء حديثه مع شابة مكسيكية تدعى جيوفانا عبر خدمة الإتصال بالفيديو.