ورشات الإصلاح الأردنية – 1

مالك العثامنة

في كل أحاديث إصلاح الدولة الأردنية، تحضرني دوما عبقرية الرحابنة في الترميز (وكانت الحالة لبنان حينها) ومن مسرحيتهم “ميس الريم” حيث تغني السيدة فيروز عن سيارتها “اللي مش عم تمشي” وتبحث عمن “يدفشها دفشة” للوصول إلى “ورشة تصليح” لا يعرف مكانها وعنوانها الصحيح أحد، كما أننا مرتبكون “وهذه حقيقة” في تحديد ما نريد إصلاحه، فالدولة فيها تحتاج إلى كثير من الإصلاح، إصلاح سياسي وإصلاح اقتصادي وإصلاح اجتماعي وإصلاح إداري وإصلاحات متفرقة أخرى ومتفاوتة في الأولويات.

والأولويات تلك حالة إرباك أخرى، ترتيبها مختلف بين مجموعة وأخرى، والوقت يمضي، والإصلاحات ضرورة بمجموعها ومستحقة حتما بمجملها ولا تملك ترف الانتظار.

بمناسبة عيد ميلاد الملك العام الماضي وقد دخل الستين من عمره، كتب رسالة للأردنيين، تحدث فيها عن التغيير، وبوضوح يبدأ الملك فقرة من فقرات رسالته بأنه يجد نفسه في مقدمة الساعين للتغيير، مما يعني أن الملك يعيد حسمه من جديد في موقفه من كل إرهاصات الدولة الأردنية التي دخلت مئويتها الثانية بخطى ثقيلة، والرسالة التي صدرت باسم الملك تعكس حجم النزاع الكامن والذي تتجلى صوره تباعا ويوميا في الوقائع اليومية للمشهد السياسي الأردني المتخبط بين قوى وضع راهن يسعون للانكفاء نحو الخلف، ومطالبين بالتغيير بعضهم يريد القفز بخطوات واسعة في الهواء، وبينهما أصوات مرتفعة غاضبة ومتشظية كل طرف فيها يحمل أجندة معارضة خاصة به، تغذيها نشوة “الشعبوية” الافتراضية في عالم افتراضي.

الأخطر في كل الحالة الأردنية، أن أي موظف بصلاحيات قانونية كافية في وسط السلم البيروقراطي “الواسع والكبير” يستطيع بجرة قلم أن يحارب أي مشروع إصلاحي أو مبادرة متميزة تحرك الاقتصاد إلى الأمام، وهذا الاقتصاد بحاجة إلى كل المبادرات الممكنة والمنطقية “والتعاون الإقليمي ضرورة له لأن الأردن ليس خارج أي سياق” لتبدأ بعدها كرة الثلج الصغيرة تكبر بصيغة جدل شعبوي عقيم يملأ فراغ الدولة الإعلامي.

وآخر ما يحتاجه الأردنيون هو الجدل الشعبوي الذي سيستمر بإنتاج فقاعات هواء فارغة على صيغة نخب سياسية، وكل ذلك على حساب العقل والوعي بالمرحلة “الانتقالية” العميقة وحساسيتها، وهذه “الشعبويات” ذات الصوت المرتفع والجعجعة بلا طحن، ستسمح بالمقابل لقوى الوضع الراهن من نخب فاسدة تشابكت مصالحها المتعددة في خطف مؤسسات الدولة بالتمدد، لتستفيد من كل الرداءة في المشهد السياسي مستخدمة خطاب “العقلانية” لتمرير الحشو البلاغي بلا قيمة حقيقية، وبذلك تبقى الدولة بمفهومها المؤسساتي والدستوري مثل “الضمير الغائب” في أي جملة سياسية مطروحة على الطاولة.

وأنا أؤمن شخصيا أن الملك نفسه، يدرك أن الدولة لا يحميها إلا مفهوم الدولة السليم، لا تنازع المصالح بين قوى مصلحية كل منها يختبئ خلف الملك نفسه.

وأتذكر هنا في استطراد على ضفاف السياق نفسه، كتابا بالإنجليزية للملك الراحل الحسين- رحمه الله- اقتبس عنوانه من أدبيات شكسبير عنوانه: الرأس يستلقي غير مرتاح”.

والراحة تلك لا تكون إلا بدولة مؤسسات وقانون ترفع عن الملك أعباء التفاصيل اليومية، وتلقيها على عاتق مؤسسات “لا أشخاص” تدير الدولة بقوة القانون.

إن جاز لي التخيل بواقعية، فإن أمنية الملك عبدالله الثاني أن يعطي لمشروع الملك من بعده، لولي العهد وللأردنيين، دولة مكتملة الأركان، لا مصفوفة نزاعات تتوالد ولا تنتهي يتصاعد فيها الاحتقان والغضب.

وللحديث كثير من بقية وتفصيل في مقالات قادمة.