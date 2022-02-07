ورشة تدريبية تناقش خطوات إدراج المجلات العربية ضمن قاعدة بيانات سكوبس

عقد اتحاد الجامعات العربية ورشة تدريبية بعنوان “خطوات إدراج المجلات ضمن قاعدة بيانات سكوبس” وذلك ضمن انشطة مشروع تطوير الدوريات العربية الذي يجري تنفيذهُ بالشراكة بين الاتحاد وشركة السيفير الأم لقاعدة بيانات سكوبس.

واكد امين عام اتحاد الجامعات العرببة الدكتور عمرو عزت سلامة خلال افتتاحه الورشة اليوم اهمية إبراز النشر العلمي العربي الى العالم وإظهار الإنتاج الفكري والعلمي العربي بطريقة عملية وعصرية للوصول به الى العالمية.

وقال سلامة إن ابراز النشر العلمي العربي الى العالم يأتي من خلال استضافة المجلات العلمية العربية على المنصات الدولية وإظهار المُحتوى العلمي للمجلات العرببة و مساعدتها على اتباع المعايير العالمية لتصنيف المجلات من الناحية الشكلية ومحتوها العلمي.

وأضاف ان الاتحاد يسعى لتطوير منظومة التعليم العالي في الجامعات العربية ومُساعدة الجامعات في مواجهة التحديات التي تواجهها من خلال التعاون مع المؤسسات والمُنظمات العرببة والدولية للإستفادة من خبراتهم .

وتضمنت الورشة التي شارك فيها الامينان العامان المُساعدان لاتحاد الجامعات العرببة الدكتور خميسي حميدي والدكتور عبدالرحيم الحنيطي و50 مشاركا من الدول العربية شرحاً مُفصلاً للخطوات العملية والاجرائية اللازمة لإدراج المجلات ضمن قاعدة البيانات الدولية سكوبس.

من جانبها قدمت الدكتوره امية مراد مديرة مشروع تطوير الدوريات العربية في اتحاد الجامعات العرببة عرضاً لأهم و وأبرز اهداف مشروع تطوير الدوريات العربية ومؤكدة اهمية اشتراك المجلات العربية والإستفادة من ما يقدمه هذا المشروع.

كما قدم الخبير العربي الدكتور محمود عبدالعاطي المدير التنفيذي لمعامل التأثير العربي محاضرات ناقشت كافة الخطوات التدريجية لتزويد المُشاركين بكل الخطوات الاجرائية والأساليب الحديثة والعملية في التعامل مع الصعوبات التي تواجه المعنين في التحضير والاعداد لتوفير الإمكانية لقبول المجلات على قاعدة البيانات سكوباس.

وقدم مستشار العملاء الاقليمي في شركة السيفير وائل منصور عرضا تطبيقيا حول كيفية التقديم على قاعدة بيانات سكوباس.