ورشة تدريبية في الجامعة الأردنية حول التصوير الفوتوغرافي للمصور سامي الزعبي

نظمت كلية الاَثار والسياحة في الجامعة الأردنية ورشة تدريبة في التصوير الفوتوغرافي عنوان: تصوير المواقع الأثرية والسياحية” في “مدرج بترا” داخل حرم الجامعة، قدمها المصور سامي الزعبي يوم أمس الأحد بمشاركة اكثر من 15 طالب وطالبة.

وافتتحت الورشة التي قدمتها هناء بني عطا- ضابط ارتباط الجودة والتطوير برعاية عميد كلية الآثار والسياحة الدكتور محمود العرينات بكلمة العميد التي شكر فيها الزعبي والحضور من أعضاء الهيئة التدريسية والمشاركين.

وقال العرينات “إننا نفخر بوجود مصور محب لوطنه بيننا ونشكر الزعبي على تلبيته للدعوة وإقامة هذه الورشة المهمة للطلبة “.

ونصح العرينات الطلاب على التركيز في الورشة للاستفادة من خبرة الزعبي في تصوير الأماكن السياحة والأثرية،

وعرض الزعبي شرحاً وافيا عن أساسيات التصوير الفوتوغرافي بشكل عام، بالإضافة الى كيفية التقاط الصور بطريقة احترافية وصحيحة، من خلال التعرف على جميع ميزات الكاميرا.

وتناول الزعبي في الورشة كيفية اختيار الزوايا المناسبة والوقت الملائم لتصوير الأماكن السياحية والأثرية التي يتميز بها وطننا الحبيب، كما عرض للطلبة نماذج من أعمال سباقة فوتوغرافية وناقشها مع الطلبة.

وتم خلال الورشة تطبيق عملي للطلبة في ساحة متحفي الآثار والتراث الشعبي في الجامعة.

ولاقت الورشة استحسانا كبيراً لدى الطلبة المشاركين داعين لاستمرار مثل هذه الورشات التدريبي؛ لكونها تسهم في صقل مهاراتهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار وتنمية قدراتهم للوصول إلى الاحتراف في التقاط الصورة.

وفي نهاية الورشة سلّم العميد درع الكلية للمصور سامي الزعبي، والذي بدوره أهدى الكلية لوحه فنية من تصويره.