ورشة تدريبية لاعداد المدربين بجامعات الجنوب ضمن مشروع “سيادة القانون ضمانتنا”

عمان- الغد- نظم مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان وبالشراكة مع مؤسسة ستريت لو ، ورشة تدريبية متخصصة ، ضمن مشروع “سيادة القانون ضمانتنا” بحضور (15) من الأساتذة عمداء شؤون الطلبة وعمداء كليات ومدرسين من الجامعات الرسمية والخاصة في اقليم الجنوب وهي (جامعة مؤتة، جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة العقبة للتكنولوجيا)، وبحضور مستشار المشروع الدكتور الحقوقي سمير الجراح.

وتضمنت الورشة التي إستمرت لمدة ٣ أيام في البحر الميت على شرح وتوضيح ومناقشات معمقة حول مفاهيم وعوامل سيادة القانون والمسؤوليات الحكومية الرئيسة وفقا للأدوار التشريعية والتنفيذية والقضائية.

كما قدم المدربون السيد مأمون الشوبكي والسيد أسامة أبوخضرا مجموعة من المهارات الحديثة الخاصة بتقنيات التدريب المعتمدة ضمن المشروع وتبادل المشاركون والمدربون بحواراتهم المعمقة مواقف من خبراتهم حول الفروق بين العدالة والمساواة، وتوضيح الفرق بين الحكومة الشفافة والمفتوحة ، ومفهوم العدالة الغير رسمية والعديد من المفاهيم المتعلقة بسيادة القانون ، كما تم توضيح الدور الذي يساهم به المواطن ومنظمات المجتمع المدني في عملية صنع القوانين والتأثير في صناعة القرار والسعي نحو التغيير للأفضل.

وختم مستشار المشروع د. سمير الجراح بان مشروع “سيادة القانون ضمانتنا” المستوحى من الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، والذي يتم تنفيذه في المملكة بدعم فني من مؤسسة (Street Law) وبتمويل من وزارة الخارجية الألمانية منذ عام، يهدف إلى تعزيز ونشر الوعي بأهمية سيادة القانون بكافة المحافظات ولجميع فئات المجتمع، باعتبارها الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتحقيق الأمن والاستقرار وتطهير المجتمع من الفساد .