ورشة تشاورية لاعداد منصة الكترونية للمؤشرات الحضارية لمدينة عمان

تعكف أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع مشروع التنمية العمرانية المستدامة التابعة لبرنامج الامم المتحده الانمائي ( UNDP) ، على اطلاق منصة إلكترونية للمؤشرات الحضارية لمدينه عمان على مستوى المناطق (ADD) .

وعقدت الامانة ومشروع التنمية العمرانية المستدامة ، اليوم الخميس ، ورشة تشاورية بهدف اعداد المنصة التي سيتم اطلاقها مطلع العام المقبل وتطبيقها على كافة المناطق بهدف الاعتماد عليها كنقطة انطلاق للبدء في تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية 2022-2026.

وقال نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة المهندس حسام النجداوي ” ان إعداد منصة الكترونية لكافة المؤشرات والبيانات الحضرية على مستوى مناطق الأمانة من شانه ان يضمن الوصول الى دقة في جمع واتمتة البيانات في نظام متكامل يساعد صانع القرار على اتخاذ إجراءات إحترازية تنعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتوفير تغذية راجعة لتفعيل التقييم الذاتي لاداء قطاعات الأمانة .

وأكد مدير البيئة والتغيرات المناخية في برنامج الامم المتحدة الانمائية الدكتور نضال العوران أن التعاون مع أمانة عمان يأتي ضمن شراكة مستمرة تهدف إلى إعداد خطة للتغيرات المناخية يتم تطبيقها من خلال كافة القطاعات العاملة في أمانة عمان وتبدأ من خلال دعم دائرة المرصد الحضري لبناء منصة إلكترونية بطريقة تضمن الربط الإلكتروني مع كافه الشركاء من داخل وخارج الامانة وبأفضل البرمجيات وسهولة التطبيق والمتابعة والتحقق من ديمومة واستدامة رفع وتحليل المؤشرات الحضارية.

وعرض مدير دائرة المرصد الحضري في أمانة عمان المهندس أكرم خريسات مراحل عمل المرصد الحضري في إعداد مؤشرات المدينة والتي تتكون من 420 مؤشر تغطي كافه الجوانب الاجتماعية والبيئيه والاقتصادية والتي توجت بإعداد التقرير الطوعي لمدينة عمان التي تعتبر اول مدينة عربية تخطو في هذا المجال .

واشار خريسات ان العمل مع برنامج الامم المتحدة بدأ من خلال مشروع التنمية العمرانية المستدامة بوضع خطه تتكون من مرحلتين وهما إعداد المنصه الإلكترونية الشاملة لكافه المؤشرات الحضاريه بطريقة تضمن الربط الالكتروني مع كافة الشركاء ، وتصميم منصه إلكترونيه خاصه بكل منطقة من مناطق أمانة عمان تراعي المتغيرات والمستجدات فيها.

وبين ان الهدف من هذه الورشه مع قطاع المناطق هو التشاور حول وضع مكونات المؤشرات ودراسة الاحتياجات لكل منطقة وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان .

واستعرض مدير مشروع التنمية العمرانية المستدامة في برنامج الامم المتحدة الانمائي المهندس مقداد ربابعة ، الآلية التي سيتم العمل عليها لاعداد المنصة الإلكترونية والتي تعتمد على أسس التشاركية والتحاور مع صناع القرار واستخدام منهج التفكير التصميمي لدراسة احتياجات المواطنين .

وحضر الورشة عدد من المدراء التنفيذين ومدراء المناطق والدوائر في امانة عمان ومدراء من ال (UNDP) .