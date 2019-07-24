ورشة تعريفية بالخدمات الالكترونية لوزارة الصناعة في “صناعة إربد”

إربد – الغد – نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين امس في مقر غرفة صناعة اربد ورشة تعريفية بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة وخاصة تلك المتعلقة بخدمة القطاع الصناعي.

وأكد رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ، على اهمية ما أنجزته وزارة الصناعة والتجارة من حوسبة معظم خدماتها بما يسهل على المستثمرين والمواطنين من مختلف القطاعات.

واضاف ابو حسان ، أن غرفة صناعة اربد كانت مواكبة للخدمات الإلكترونية من خلال توفير العديد المعاملات الالكترونية وأهمها شهادات المنشأ ، بما ينسجم مع مشروع الحكومة الإلكترونية وتوجهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

وقدم فريق يمثل دوائر مراقبة الشركات وحماية الملكية الصناعية والسجل التجاري ، عرضاً لاهم الخدمات الالكترونية والتي أحدثت الوزارة منها مؤخرا 14 خدمة الكترونية جديدة.

وتشتمل الخدمات الإلكترونية على تسجيل وتعديل بيانات المستثمر وتسجيل وتعديل بيانات ونقل ملكية وإصدار شهادة المؤسسات الفردية وشطبها .

كما تشمل الخدمات ، تسجيل وتعديل ونقل ملكية الإسم التجاري وإصدار شهادة الإسم التجاري والترخيص بإستخدام الاسم التجاري وشطبه ، اضافة الى مراحل تسجيل وكيل تجاري وتعديل أو الغاءه ، وتسجيل وسيط وكالة تجارية وتعديلها او الغائها ، وأخيراً إصدار شهادات الوكلاء والوسطاء التجاريين.

وعرض اعضاء الفريق للخدمات الإلكترونية المتصلة بدائرة مراقبة الشركات إلى جانب الخدمات المتعلقة بحماية الملكية الصناعية وبراءات الاختراع ، لافتين إلى خدمات الوزارة الالكترونية ستصل لنحو 98 % قريباً.

وأكد الفريق ، أن هدف الخدمات الالكترونية هو تبسيط وتسريع الإجراءات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكافة المتعاملين بما يعزز بيئة الاستثمار ويسهم في التنمية الاقتصادية.

وبين أن تلك الانجازات تأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة للتسهيل على المواطنين والمستثمرين بما يسهم في توفير الوقت والجهد وإزالة المعيقات التي تواجه المستثمرين.

وجرى خلال الورشة التي أدارها مدير عام غرفة صناعة اربد نضال الصدر بحضور مستثمرين بالقطاع الصناعي ، توضيح آليات استخدام الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة والإجراءات المتصلة بالتسهيل على الصناعيين.