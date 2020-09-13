ورشة توعوية للإعلاميين حول قضايا الصحة الجنسية والإنجابية

عمان- الغد- عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الاسرة وبدعم من مشروع الشير نت الهولندي اليوم الاحد ورشة توعوية حول قضايا الصحة الجنسية والانجابية/ تنظيم الاسرة، بمشاركة مجموعة من الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية والداعمين للقضايا السكانية والتنموية.

وأكدت مديرة وحدة الاعلام والاتصال في المجلس الأعلى للسكان عطاف الحديد على أن الورشة تهدف إلى تعزيز وعي الإعلاميين حول قضايا الصحة الجنسية والانجابية / تنظيم الاسرة في الأردن، وذلك لرفع كفاءة الإعلاميين في مجال تغطية القضايا المتعلقة بهذا المجال، للمساهمة في رفع وعي المجتمع وتغيير الآراء والسلوكيات تجاه هذه القضايا.

ولفتت الحديد إلى أهمية دور الاعلام في دعم ومساندة القضايا السكانية والتنموية بما فيها قضايا الصحة الجنسية والانجابية/ تنظيم الاسرة، وذلك باعتباره شريك أساسي ومهم في دعم هذه القضايا، للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال.

وقدمت مديرة وحدة البرامج في المجلس الأعلى للسكان د. سوسن الدعجة خلال الورشة عرضاً حول مفهوم الصحة الإنجابية ومكوناتها ودورها في تحقيق سياسات الفرصة السكانية، كما قدم الباحث الرئيسي في المجلس غالب العزة عرضاً حول التوعية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية للمراهقين والشباب في الأردن، فيما تناولت منسقة التسويق والعلاقات العامة في المجلس نسرين القصاص موضوع كيفية تناول قضايا السكان والتنمية بما فيها الصحة الإنجابية والجنسية في الاعلام، وإلى جانب ذلك قدمت الدكتورة شيماء جواودة من الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الاسرة عرضاً حول تنظيم الاسرة بما فيها الامور المتعلقة بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.

وجرى خلال الورشة نقاش موسع حول هذا الموضوع، وتم الإجابة على أسئلة واستفسارات الإعلاميين المشاركين.