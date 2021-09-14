ورشة حول “ادارة الغرفة الصفية” في تربية بني عبيد

اربد – الغد – رعى مدير التربية والتعليم للواء بني عبيد صايل الطيطي، اليوم الثلاثاء، دورة حول “إدارة الغرفة الصفية باستخدام برنامج تيمز واعداد الفرق والقنوات.

وتم شرح كافة الاعدادات المطلوبة من قبل المعلمين والمعلمات على مستوى اللواء ونهدف الدورة، حسب معلمة الحاسوب في مدرسة خولة بنت الازور الاساسية المختلطة هنادي أبو الهيجاء لتدريب المعلمات على برنامج التيمز والتفاعل التكنولوجي السليم مع إعدادته و التمكن من الأيقونات و الأدوات ، عمل الصفوف الافتراضية بتخطيط وتنظيم الفرق و القنوات .

وقالت ابو الهيجاء ان الورشة هدفت تواصل المعلم بشكل فعال مع الطلبة من خلال برنامج التيمز .

جاء تنظيم الورشة بتنسيق مع مديرة المدرسة ايمان غازي وبالتعاون مع مديرة مدرسة كتم الثانوية للبنات باسمة الدويري ومعلمة اللغة العربيه ميس عبيدات وبالتنسيق مع مشرفي الفريق المحوري لأدوات التكنولوجيا ديانا حداد ومرام العنزي والدكتور علي شريفين

وأثنى المشرف على عطاء المعلمات والتنسيق والتنظيم خلال الورشة.