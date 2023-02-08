ورشة حول التمكين السياسي في العقبة

احمد الرواشدة

العقبة- نظمت جمعية مواهب بلا حدود الثقافية وهيئة شباب كلنا الاردن في العقبة اليوم ورشة حول التمكين السياسي بمشاركة ٢٨ شابا وشابة من ابناء مدينة العقبة.

وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور الذي افتتح الورشة ان موضوع التمكين السياسي يحظى باهمية واسعة من قبل وزارة الثقافة سعيا منها لترجمة التوجيهات الملكية لتمكين فئة الشباب وتحفيزهم على المشاركة بفاعلية في صناعة القرار والاندماج في العمل السياسي الحزبي والعمل النيابي .

واكد منسق هيئة شباب كلنا الاردن عمر العشوش ان الهيئة معنية تماما بنشر الوعي السياسي والتنمية الفكرية لدى الفئات الشبابية عبر العديد من التدريبات وورش العمل التي تنفذها في العقبة موضحا ان الخطة التنفيذية للهيئة في العقبة ستركز هذا العام على محور التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي اضافة الى تمكين المرأة لتأخذ دورها في الحياة السياسية والاقتصادية كما ينبغي .

واستعرض المدرب الدكتور عبدالمهدي القطامين مسيرة الحياة الديموقراطية منذ نشوء الدولة الاردنية الحديثة مشيرا الى ان الدستور الاردني كان واضحا في رسم ملامح الحياة السياسية في الاردن عبر وجود فصل مرن بين السلطات الثلاث .

واشار القطامين الى ان صدور قانوني الاحزاب والانتخاب العام الماضي جاء متزامنا مع ولوج المملكة مئويتها الثانية التزاما باطلاق واسع للحرية السياسية وصولا الى تشكيل حكومات برلمانية مثلما اراد جلالة الملك لتعميق مشاركة كافة اطياف وفئات الشعب الاردني وترسيخا لمفهوم الديموقراطية في العقل الجمعي وضمانا لقيام حكومات قوية تمتلك مفهوم الولاية العامة كما ينبغي .

واستعرض المحاضر بعض ملامح القانونين فيما دار نقاش واسع بين المتدربين والمحاضر حول اليات تطبيق القوانين الناظمة للتحديث والتمكين السياسي وكذلك التعديلات الدستورية التي جاءت تلبية للواقع المتغير الذي تعيشه المملكة .

ويشار الى ان جمعية مواهب بلا حدود الثقافية تعنى بنشر المعرفة وتداولها والاهتمام بالعمل الثقافي التنويري على وجه العموم كما تعنى وتهتم بالابداعات الطفولية والشبابية وتعزيزها وتطويرها .