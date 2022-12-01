ورشة حول “الزراعة المجتمعية في التخطيط الحضري”

عقدت أمانة عمان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الموئل ) الورشة التدريبية “تعميم مفاهيم الزراعة المجتمعية في التخطيط الحضري” ، وذلك في إطار المشروع الإقليمي ” التنمية الشاملة والآمنة والمرنة والمستدامة في المناطق الحضرية المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن وتركيا ” ، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة .

وقالت المدير التنفيذي للهندسة في امانة عمان المهندسة نعمة قطناني ان الامانة تسعى من خلال استراتيجياتها الى التأقلم مع اثار التغير المناخي بما يحقق الوصول الى منعة المدينة ، لافتة الى اهمية الورشة لبناء قدرات فريق من امانة عمان مؤهل للتعامل مع مواضيع تختص بالبنية التحتية الخضراء والحلول القائمة على الطبيعة لتحقيق المرونة الحضرية .

واشارت الدكتورة لبنى شاهين من برنامج الامم المتحده للمستوطنات البشرية في الأردن الى اهمية المشروع في تعزيز قدرات البلدان والمدن واستدامتها اجتماعياً وبيئياً بهدف توفير المأوى المناسب للجميع من خلال تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة وإيجاد بنية تحتية خضراء متعددة الوظائف لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين التكيف مع التغير المناخي في المناطق الحضرية وتوفير التدريب المهني للاجئين والمجتمع المضيف .

بدورها اشارت رشا الشواربة مدير حدائق الملكة رانيا العبدالله ، الى انتهاء المرحلة الاولى للمشروع الذي يطبق داخل الحديقة ، لافتة الى تدريب ٣٥ من أبناء المجتمع المحلي على كيفية صناعة الاسمدة والاستفادة منها بالزراعة الحضرية .

وتسلط الورشة التي حضرها نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان الضوء على اهميه الزراعه الحضريه في تحقيق الامن الغذائي والتماسك الاجتماعي ومواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ، والتكيف مع التغير المناخي .

وتهدف الورشه التدريبية الى التعريف بالمشروع ومكوناته ومراحله وخطة العمل والتقدم المحرز فيها ، واستعراض نتائج الدراسة الخاصة بموقع الحديقة الحضرية المجتمعية ومناقشتها مع اعضاء الفريق من امانه عمان ؛ ليتم الاتفاق على مكان محدد لتنفيذه داخل حديقة الملكة رانيا العبدالله بطريقة تشاركيه .

وتضمنت الورشة ثلاث جلسات تحدثت الاولى على المشروع ومكوناته ودور البنية التحتية الخضراء في تحقيق المرونة الحضرية ، وقدمت الجلسة الثانية دراسات حالة حول الحلول القائمة على الطبيعة والزراعة الحضرية المجتمعية ، وتعرضت الجلسة الثالثة لنتائج التدريب مع المجتمع المحلي حول موضوعي الزراعه الحضرية وإنتاج السماد ونتائج الدراسه الخاصة بموقع الحديقة الحضرية المجتمعية .