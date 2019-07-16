ورشة حول نظام المتابعة والتقييم لـ”التعليم المهني”

عمان – الغد – عقد مشروع الدعم الفني لبرنامج مهارات العمل من أجل التشغيل والإندماج الاجتماعي، ورشة عمل حول نظام المتابعة والتقييم لقطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، بمشاركة نحو 20 ضابط ارتباط معني بالمتابعة والتقييم من جميع المؤسسات ذات الصلة.

وقال القائمون على المشروع، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الورشة تهدف إلى مراجعة تقرير قياس الأداء 2018 الصادر عن أمانة سر مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، باستخدام نظام قياس الأداء الإلكتروني الجديد (PMS)، ولمراجعة البيانات المقدمة من المؤسسات ذات الصلة، وبيان أهمية النظام في تخفيف الصعوبات التي واجهها ضباط الارتباط أثناء عملية إدخال البيانات.

وأوضح قائد الفريق والخبير الرئيس في مكون الحوكمة بمشروع الدعم الفني “لوكا اتزوني” إن هذا الحدث “يمثل علامة فارقة مهمة في تطوير نظام المتابعة والتقييم لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية في الأردن”.

يشار إلى أن المشروع، الممول الاتحاد الأوروبي، ينفذه ائتلاف بقيادة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).