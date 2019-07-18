ورشة عمل حول أساليب التعليم الحديثة في “البلقاء التطبيقية”

الغد– عقد مركز تكنولوجيا التعّلم والتعليم بجامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع البرنامج المدعم من الاتحاد الأوروبي METHODS ورشة عمل لأعضاء الهيئة التدريسية من مختلف الكليات تناولت أساليب التعليم الحديثة.

وعرّض أستاذ الهندسة بالجامعة الأردنية الدكتور لطفي الشريف، وأحد القائمين على البرنامج، خلال الورشة، أهمية برنامج METHODS ، مبيناً أنه جاء بدعمٍ من دول الاتحاد الأوروبي واستهدف تطوير أساليب التعليم في الجامعات الأردنية والفلسطينية .

وقال إن البرنامج يساعد أعضاء الهيئة التدريسية على التفاعل مع الطلبة بشكل متواصل، ويمكّن عضو هيئة التدريس من متابعة الطالب ومدى استفادته على مدار الفصل الدراسي من المادة ومفاهيميها.

وأشار الشريف إلى أن للبرنامج مزايا عدّة، بينها مقدرته على بناء بنك أسئلة يمكن استرداده لعقد الاختبارات القصيرة بشكل أسبوعي، بالاضافة إلى التغلب على ما يستهلكه عقد الامتحان الورقي من وقت وجهد.

ولفت إلى أن البرنامج يدمج الأدوات التكنولوجية بما يتواءم مع أفضل الممارسات التربوية، ويسهم في بناء قدرات أعضاء الهيئات التدريسية ويمنحهم المقدرة على اختبار الطلبة بمفاهيم المادة كافة، خاصة وأن بنك الأسئلة الذي يتضمنه البرنامج يمكن أن يقسم على فصول وبنود المادة كافة.

وأشار الشريف إلى أساليب التعليم الحديثة المتبعة في دول أوروبية كالدنمارك وبريطانيا، وتواصلها مع المجتمع المحلي للوقوف على المشاكل التي تواجهه، والتغلب عليها بدفع الطلبة لإبتكار حلول لها.

وخلال الورشة، جرى نقاش بين المُحاضر وأعضاء الهيئة التدريسية من الحضور حول استخدامات برنامج MOODLE والمطبق في جامعة البلقاء التطبيقية، لافتين إلى أنه يضمن تواصلاً ما بين الطالب وعضو هيئة التدريس ويمكنهم من عقد اختبارات وامتحانات قصيرة الكترونية على مدار الفصل للطلبة.

وفي بداية الورشة، رحبت مديرة المركز الدكتورة غدير الشبعان بالمحاضر، مشيرةً إلى أن استحداث مركز تكنولوجيا التعليم والتعليم جاء ضمن رؤية ادارة الجامعة لبناء قدرات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية, وسعيها الى مواكبة أساليب التعليم الحديثة في ضوء ما يشهده العالم والتعليم الأكاديمي خاصة من متغيرات تحتم المواكبة وبناء طالب متمكن.

وقالت إن المركز سيواصل عقد ورشات عمل وندوات ومحاضرات تستهدف تعزيز معرفة أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة بمفاهيم وأساليب التعليم الحديث.