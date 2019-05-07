ورشة عمل حول استخدام المبيدات في “وادي الأردن”

دير علا – الغد- نظم قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة وادي الأردن ورشة عمل حول الاستخدام الآمن للمبيدات، في القطاع الزراعي.

وقال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للإرشاد الزراعي المهندس عبد الله الشيشاني، “إننا نعول على المزارع الأردني وحرصه على انتاج محاصيل آمنة.

وأضاف، أن هذه الورشة تأتي في سياق التواصل بين الارشاد الزراعي والمزارعين للمتابعة والبحث عن الاولويات والتحديات وسبل ايجاد الحلول الممكنة لها”، مضيفا “أصبح من الضروري الاعتماد على اللقاءات المتبادلة مع المزارعين والقطاع الخاص للعمل على الخروج بنتائج جيدة تضمن جودة المنتجات الزراعية، وخلوها من المتبقيات”.

وأكد الشيشاني، على اعتزاز القطاع الزراعي وثقته بجودة وسلامة المنتج الزراعي سواء في الأسواق المحلية أو التصديرية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للتعاون مع القطاع الخاص وتعزيز اواصر الشراكة معه بما يخدم القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور الإرشاد الزراعي في خدمة المزارعين والتركيز على دور المرشد الزراعي المختص لتقوية دوره وتأثيره في متابعة المحاصيل الزراعية كل حسب تخصصه.

وبين رئيس قسم الثروة النباتية في مديرية زراعة وادي الأردن المهندس خليل العدوان، أهمية توضيح آلية استخدام المبيدات بشكل آمن للخروج بمنتج زراعي خالي من المبيدات، موضحا آلية فحص المتبقيات في المنتجات الزراعية وضرورة تواصل المزارعين من اجل إنتاج محاصيل زراعية خالية من المبيدات .

وقال العدوان، إن الأردن تنبه الى ضرورة فحص المتبقيات في المنتجات الزراعية منذ بداية الثمانينيات، وذلك لحماية المزارع والمستهلك. وقال إن الوزارة تعمل حاليا على انشاء مختبرات في مديرية زراعة وادي الأردن لتكون اقرب إلى المزارع والمنتج.

من جهته أكد مدير الشركة الأردنية لتجهيز الاسمدة وتعبئتها المهندس انور طويقات، على استعداد الشركة للتعاون مع مختلف الجهات من اجل مصلحة الجميع، مشيدا بالتواصل القائم بين مختلف الأطراف المعنية بالتعاون الزراعي ما يفضي إلى تحسين واقع القطاع الزراعي.