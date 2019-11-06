ورشة عمل حول “التخطيط الاستراتيجي لإدارة شركات التأمين”

عمان-الغد- يعقد الاتحاد الأردني لشركات التأمين بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المعتمدة لدى المملكة المتحدة، ورشة عمل على مستوى عربي بعنوان “التخطيط الاستراتيجي لإدارة شركات التأمين” نهاية الشهر الحالي.

وتهدف الورشة إلى دعم وتطوير مهارات المشاركين والأساليب الادارية المطلوبة لإدارة شركات تأمين مربحة للعمل في بيئة تنافسية، وفحص القضايا الأساسية لصياغة الاستراتيجية والالتزامات المالية، التفكير الاستراتيجي، التخطيط، التفاوض، الاكتتاب وتصميم برنامج إعادة التأمين الأنسب.

والورشة معتمدة من طرف معهد تشارترد للتأمين “CII” (التطوير المهني المستمر “CPD”) ويمكن للمشاركين في برامج محاكاة التأمين المعتمدة الحصول على ما يصل إلى 12 ساعة، من التطوير المهني المستمر “CPD”، بالنسبة للبرنامج الخاص بأعضاء “CII” بالتطوير المهني المستمر “CPD”.. ويعتبر هذا البرنامج أحد أدوات التطوير الإداري المعتمدة لدى العديد من المؤسسات والهيئات حول العالم من خلال الإسهام في إعداد المشاركين، وتطوير مهاراتهم في فن التعامل والتكيف مع الأوضاع المتغيرة للأسواق، وذلك بما يتناسب مع الإستراتيجيات الموضوعة من قبل إدارات هذه المؤسسات.

وبتغطي محاور الورشة مدرب معتمد وخبير تأمين من مؤسسة التدريب المعتمدة “Unicorn Simulations” في المملكة المتحدة والمعتمدة دوليا من معهد تشارترد للتأمين “CII”، حيث سيتم استخدام برامج حاسوبية لمحاكاة التدريب.

وتتضمن ورشة العمل عدد من المحاور منها التحليل لسوق التأمين، واستراتيجية التطوير، والتحضير لخطة الاعمال، وتنفيذ استراتيجية الأعمال للسنوات 1-3، والملاحظات والمراجعة، وخطة الأعمال واتخاذ القرار للسنوات 4-6، وتحليل النتائج والعرض النهائي.

وتستهدف الورشة مديري شركات التأمين والمديرين المساعدين في دوائر وحدات الاعمال في قطاع التأمين وموظفي جميع دوائر التأمين في شركات التأمين، وإعادة التأمين المحلية والعربية ومديري التدريب والتطوير والتخطيط ومساعديهم، والمهتمين بموضوع ورشة العمل في شركات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات المالية والمصرفية ووسطاء التأمين، وإعادة التأمين من جميع الدوائر والمؤسسات الاقتصادية الكبرى والجهات الأخرى في المملكة ذات العلاقة بالموضوع.