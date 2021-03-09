ورشة عمل حول الخطة التشغيلية لبرنامج “دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة”

عمان- الغد- بالتزامن مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية وسائر دول العالم باليوم العالمي للمرأة، افتتحت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، بحضور السيدة إليزابيث غيربخ مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في الأردن، والدكتور بيرند كوزميتس رئيس قسم التعاون الإنمائي في السفارة الألمانية في الأردن أعمال ورشة العمل الخاصة بخطة العمل التشغيلية لبرنامج “دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة من أجل التشغيل” للعام 2021 والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وجاء انعقاد أعمال الورشة التي حضرها أيضا الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي بالتزامن مع توقيع م. علي والسيدة إليزابيث غيربخ على اتفاقية التعديلات الملحقة لاتفاقية تنفيذ هذا البرنامج والمتضمنة زيادة ميزانية البرنامج بمساهمة من الحكومة الألمانية بمقدار 2.8 مليون يورو، لتصبح إجمالي ميزانية البرنامج 12.8 مليون يورو لنهاية شهر نيسان من العام 2024. وسيتم توجيه هذه الزيادة النقدية نحو الأنشطة المتعلقة بتعزيز قدرات المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة مع مراعاة النوع الاجتماعي في منهجية العمل في قطاعات التصنيع الغذائي والاتصالات والسياحة التي يستهدفها البرنامج.

وتقدمت م. علي بخالص التهاني للمرأة الأردنية التي أثبتت أنها شريك أساسي في نهضة الأردن، وذات دور استراتيجي في مسيرة البناء. فقد غدت المرأة الأردنية أنموذجاً يحتذى به بين نساء المنطقة العربية والعالم وذلك بفضل دعم جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله والذي يشكل حافزاً لبذل المزيد من العمل والإنجاز بالرغم من التحديات التي تعترض المرأة لا سيما عند الانخراط في الحياة الاقتصادية.

كما أكدت على الأهمية الخاصة التي تكتسبها هذه الفعالية في ظل الاحتفالات بمئوية الدولة الأردنية، حيث يحتفى بهذه المناسبة، بمساهمات المرأة الأردنية في إنجازات الدولة الأردنية على مختلف الأصعدة.

وأشادت م. علي بالشراكة القائمة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتطلعها إلى تطوير هذه الشراكة في ضوء الاتفاق الموقع نحو تعزيز دور المرأة في مختلف أنشطة البرامج.

وأكدت أن دعم المشروعات الميكروية والصغيرة والمتوسطة من أولويات الحكومة في الشأن الاقتصادي لما لهذه الشركات من دور هام في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، استعرضت م. مها علي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لدعم الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة ومساعدة الشركات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد لغرض استدامة عملها وتمكينها من التعافي من التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة على التوجه الحكومي باستمرار تقديم الدعم اللازم لهذه الشركات خلال العام الجاري.

من جهته سلط الدكتور بيرند كوزميتس الضوء على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين ألمانيا والأردن على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية:

وقال “إننا نقدر التعاون الجيد مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين كشريك هام لتعزيز النمو الموجه نحو التشغيل للمؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة في الأردن، وشكر الوزيرة م. مها علي وأمين عام الوزارة يوسف الشمالي على دعمهم المستمر.

في هذه المناسبة التي تصادف يوم المرأة العالمي، سلط الدكتور كوزميتس الضوء على التزام الحكومة الألمانية بدعم الشركاء الأردنيين في استغلال إمكانات التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل أردن أكثر شمولاً وازدهاراً.

وأبرزت السيدة إليزابيث غيربخ مديرةGIZ الاردن، الفرص التي انبثقت عن توقيع اتفاق تنفيذ محور المشروع الجديد من أجل التركيز الإضافي على تمكين المرأة اقتصاديا، وأشارت إلى تجربة GIZ في العمل مع الشركاء في الأردن في عدة قطاعات لتحسين ظروف التكامل الاقتصادي للمرأة، وشددت على تطلع مشروع دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة الحجم لأجل التشغيل إلى مواصلة العمل عن كثب مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومع أصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا الصدد, “شكرا لشركائنا، وكلاء التغيير، على التزامهم المستمر وجهودهم الدؤوبة للعمل معنا على تحسين فرص المرأة والأعمال التجارية الصغيرة والاقتصاد عموما، وأدعوكم جميعا، تحت شعار يوم للمرأة العالمي لهذا العام، إلى مواصلة “اختيار التحدي” لتمكين الرجال والنساء على حد سواء لكشف كامل إمكاناتهم”.

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