ورشة عمل حول الخطة التنفيذية لمشروع عمان صديقة لكبار السن

عمان- الغد- عقدت دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في امانة عمان ورشة عمل ، في مركز الحسين الثقافي ، لإعضاء لجنة عمان لبناء جسور الخير ، بهدف مناقشة الخطة التنفيذية لمشروع عمان صديقة لكبار السن .

وتشكلت لجنة عمان لبناء جسور الخير وفقاً لمدير دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية المهندسة غيداء الحديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وبمبادرة من امانة عمان وتهدف للوصول إلى مدينة صديقة لكبار السن بحلول العام ٢٠٢٤ عبر تبني برامج وانشطة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم ودمجهم بشكل اكبر بالمجتمع .

واضافت ان انعقاد الورشة يهدف لوضع الاطار العام لعمل اللجنة وتوزيع المهام والانشطة المنبثقة عن المعايير الدولية على الاعضاء للوصول الى مدينة صديقة لكبار السن غنية بالبرامج التي تضمن مشاركتهم الفاعلة بالمجتمع وتراعي احتياجاتهم الحياتية .

وتشمل المعايير الدولية التي اعتمدتها اللجنة ، المشاركة الاجتماعية ، النقل ، الخدمات المدنية والصحية ، الاحترام والاندماج الاجتماعي ، الاتصالات والمعلوماتية ، المشاركة المدنية والتوظيف، المباني والسكن ، المساحات الخارجية والابنية .

واستعرض رئيس قسم كبار السن صفوان مرزوق ، عدد من الانشطة التي نفذتها دائرة البرامج والمرافق الاجتماعية خلال النصف الاول من العام الجاري وتضمنت محاضرات توعوية وفعاليات بيت الخبرة وتدريبات رياضية وتقديم برامج غذائية صحية .

وفي نهاية الورشة تم توزيع المهام والانشطة الاجرائية المنبثقة عن المعايير على الاعضاء من الوزرات ومؤسسات المجتمع المدني لاعتمادها وتنفيذها ضمن خطة عمل تمتد حتى العام 2024 .