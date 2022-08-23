ورشة عمل حول تطوير المنتج السياحي بالأردن

عقدت وزارة السياحة والآثار اليوم الثلاثاء، بحضور وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، ومشاركة ممثلين وعاملين بالقطاع السياحي، ورؤساء الجمعيات السياحية، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، ورشة عمل حول تطوير المنتج السياحي في الأردن.

وقال الوزير الفايز، إن تطوير المنتج السياحي من أهم المحاور التي جرى تضمينها في الإستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021-2025، مؤكداً أن تطوير المنتج سيساهم في تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية، وجذب المزيد من السياح.

واستعرض الفايز خلال الورشة التي حضرها أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين ومدير عام دائرة الآثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومدير السياحة والاعلام بسلطة اقليم البترا التنموي السياحي صبري الفضول، ومدير السياحة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فراس العجلوني، ابرز الإنجازات والأرقام التي حققها القطاع السياحي خلال العام الحالي.

وبين أن عدد السياح القادمين إلى المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تجاوز 2.5 مليون سائح، محققاً ارتفاعاً بنسبة 220.4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع الدخل السياحي خلال الفترة نفسها بنسبة 204.5 بالمئة ليصل إلى نحو 2.034 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفت الوزير الفايز، الى أن أعداد السياح القادمين للمملكة وأرقام الدخل السياحي تجاوزت الأرقام المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021- 2025، حيث كان عدد السياح المستهدف بالاستراتيجية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 1.88 مليون سائح، والدخل المستهدف لنفس الفترة 1.593 مليار دينار.

و ناقش الحضور خلال الورشة، ابرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي وطرق معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة، الى جانب الأولويات التي يجب العمل عليها وتحديدها خلال المرحلة المقبلة.

وركزت الورشة، على عدة محاور هي : القدرة التنافسية، الخبرات السياحية، مدة إقامة السائح، موسمية السياحة، نقص الموارد البشرية المؤهلة، معدلات إشغال الفنادق ، النقل السياحي المتكامل، جودة الخدمة في المواقع، والقيود على التأشيرات.

وحضر الورشة، مستشار الوزير هشام العبادي، ومدير عام هيئة المغطس المهندس رستم مكجيان، ومدير عام متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، ونائب مدير الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة العقيد منير الشخانبة، وعميد معهد مأدبا لفن الفسيفساء والترميم الدكتور أحمد العمايرة، ورئيس مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة محمد القاسم.