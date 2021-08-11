ورشة عمل لبناء قدرات ضباط ارتباط الاستراتيجية الوطنية للسكان 2021-2030

عمان- الغد- عقد المجلس الأعلى للسكان اليوم الأربعاء ورشة العمل الأولى لبناء قدرات ضباط ارتباط الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030) من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، حول المؤشرات التي تتضمنها مسودة الاستراتيجية.

وهدفت الورشة التي تستمر ليومين إلى تعريف ضباط الارتباط بمؤشرات مسودة الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030)، وبطاقة كل مؤشر ومصدر البيانات والية الحساب ودورية قيم المؤشر، ليتسنى للمجلس تنفيذ عملية المتابعة والتقييم بفهم تشاركي.

وبينت مديرة البرامج في المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن الدعجة أن مسودة الاستراتيجية تم إعدادها بنهج تشاركي مع المؤسسات الوطنية المعنية بقضايا السكان والتنمية، وتعد وثيقة مرجعية أساسية تشمل النتائج والمخرجات والمؤشرات التي يطمح الأردن إلى تحقيقها بالتعاون مع كافة الشركاء على المستوي القطاعي والوطني، بما يساهم في تحقيق المواءمة ما بين النمو السكاني والموارد وتحقيق التنمية الشاملة، من خلال تيسير تحقيق واستثمار الفرصة السكانية، حيث تؤثر الديناميكيات السكانية (الولادات والوفيات والهجرة) والمخرجات المرتبطة بهم (حجم السكان وهيكلهم العمري وتوزيعهم) على جميع جوانب التنمية.

وأشارت انه تم بناء الاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030) على أربعة محاور وهي: محور الصحة والصحة الانجابية والجنسية، والمحور الاقتصادي الاجتماعي، ومحور المرأة والشباب، ومحور الهجرة واللجوء والازمات.

وأوضحت الدعجة أن الإطار المفاهيمي للاستراتيجية استند إلى نظرية التغيير التي توضح كيفية ترابط مجموعة من النتائج على المدى القصير والمتوسط تمهيداً للوصول لهدف بعيد المدى، كما تم تطوير منهجية المتابعة والتقييم للاستراتيجية بحيث تسمح عملية المتابعة للمخططين وواضعي السياسات في المملكة الأردنية الهاشمية بتقييم مدى فاعلية الوسائل والطرق المستخدمة في تحديد وتعريف مدى التقدم في الوصول للأهداف، مما يساهم في تطوير واستدامة أثر تلك السياسات والبرامج وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات والمؤسسات.