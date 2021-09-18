ورشة عمل لتعزيز التعاون بين البحوث الزراعية و”البيئة”

عمان-الغد- عقد في المركز الوطني للبحوث الزراعية ورشة عمل لتعزيز التعاون بين وزارة البيئة والمركز الوطني للبحوث الزراعية، بحضور الأمين العام للوزارة الدكتور محمد الخشاشنة وعدد من الخبراء في المجالات العلمية والبيئية والزراعية.

وخلال اللقاء قدم عدد من الباحثين موجزا عن الأعمال البحثية والمشاريع المنفذه في المركز وانعكاسها على تطوير البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الحديثة في المجالات البيئية والزراعية.

وأكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة البيئة ومد جسور التعاون والتشبيك مع المؤسسات الوطنية والرائدة بتكريس الجهود في خدمة البيئة الاردنية….، مشيرا إلى أن المركز مستمر بالتشبيك وتسخير الإمكانات كافة من خلال مختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية الجهة الرسمية المعتمدة لدى وزارة البيئة لغايات فحص السماد وكشف المخالفات للتخلص منها ، من خلال الفحص المخبري، إضافة إلى الشراكة الفاعلة في مشروع تسهيل تنفيذ التنمية المقاومة للمناخ ومنخفضة الكربون المتوافقة مع الأهداف الوطنية والعالمية للأردن،…. منوهاً إلى أهم مجالات التعاون في اعداد الاستراتيجية الوطنية ٢٠٥٠، والمشاركة في اعداد ( NDC) المشاركات الوطنية المحددة للانبعاثات علاوة على المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات وورشات العمل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتبادل الخبرات والمعرفة اللازمة في مجالات التغير المناخي والبيئة…، ومبدياً استعداده للتعاون لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وتنسيق الجهود الوطنية لحماية البيئة من خلال مديرية بحوث التغير المناخي والاستفادة من الخارطة الزراعية وخارطة الحصاد المائي وخارطة الفيضانات الوميضية.

بدوره، أشاد الخشاشنة بالجهود المبذولة من كوادر المركز الوطني والإمكانات البحثية والإنجازات التي سطرها خلال الحقبة الأخيرة، حيت يعد المركز بيت خبرة في المجالات الزراعية والبيئة والتغير المناخي،… مؤكدا على أن الوزارة ستقدم كافة اشكال الدعم لهذة الجهود… منوهاً إلى أن الوزارة ستعتمد مخرجات الخرائط الزراعية لغايات البحث والتطوير ومواجهه التحديات التي تواجه المناخ وزيادة الوعي البيئي.

وتخلل الورشة زيارة لمختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية للإطلاع على الإمكانات والأعمال المخبرية التي يقوم بها المركز وتاطير مجالات التعاون بهذا الخصوص بما يتوافق مع أعمال الوزارة لنقل المعرفة وتوحيد الجهود. المشتركة ..