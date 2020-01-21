ورشة عمل للمدراء الاداريين لاندية المحترفين السبت

عمان – الغد – تنظم دائرة المسابقات في اتحاد كرة القدم، عند الثانية عشر ظهر السبت ورشة عمل للمدراء الاداريين للفريق الاول لاندية المحترفين، تهدف الى كيفية استخدام برنامج ادارة المسابقات الكترونياً “CMS”، خلال بطولة درع اتحاد الكرة الذي ينطلق 28 الجاري.

وسيتم خلال الورشة اعطاء اسم مستخدم ورقم سري لكل مدير فريق على النظام، حيث يسمح البرنامج للمدراء الاداريين ادراج تشكيلة كل مباراة الكترونياً، وارسالها الى مراقب المباراة، قبل صافرة البداية بساعة ونصف، حيث سيتم تطبيق هذا البرنامج على كافة بطولات المحترفين.