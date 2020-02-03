ورشة عمل لمقيمي حكام الكرة الثلاثاء

عمان – الغد – تقيم دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، عند الساعة 3 عصر الثلاثاء ، ورشة عمل لمقيمي حكام بطولات المحترفين.

وحسب مسؤول دائرة الحكام ناصر درويش، يشارك بالورشة مقيمي الحكام كافة، باشراف المحاضرين مستشار الدائرة ورن لارسن، والمحاضرين عوني حسونة، وناصر درويش.

ويشمل برنامج الورشة محاضرات نظرية عن واجبات مقيم الحكام قبل واثناء وبعد المباراة، وكذلك الأدوار المنوطة بعمله، وآلية تقييم أداء الحكام ، الى جانب كيفية كتابة التقارير قبل ارسالها لدائرة الحكام.

وختم درويش ان الورشة تاتي ضمن خطة الدائرة للعام 2020، وذلك بهدف تطوير الأداء الفني للحكام وتعزيز قدراتهم على جميع المستويات، مشيرا الى الدور الكبير الذي يقع على عاتق مقيم الحكام خلال المباريات.