ورشة في “المناصير” بالتعاون مع “S&P Global Platts”

عمان – نظمت شركة المناصير للزيوت والمحروقات ورشة عمل بالتعاون مع شركه S&P Global Platts تضمنت أهم المحاور المتعلقة بالقطاع النفطي العالمي.

وعقدت الورشة بحضور عدد من موظفي وزارة الطاقة والثروة المعدنية، هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، شركة مصفاة البترول الأردنية، وشركة المناصير للزيوت والمحروقات.

ومن الجدير بالذكر أن شركة بلاتس تأسست في العام 1909، وهي مزود بيانات رئيسي في العالم عن الطاقة، وتعمل في هذا المجال منذ ما يزيد على القرن، ونشاطها الرئيسي هو علامات التسعير لجميع أنواع المحروقات، والغاز الطبيعي، الكهرباء، القوة النووية، الفحم، البتروكيماويات والمعادن، وهي مرجع رئيسي في الأسواق العالمية.