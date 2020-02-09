ورشة للأطفال حول الصحة النفسية والجسدية

عمان- الغد- عقدت عيادة الدكتور أشرف الصالحي في عمان أخيرا ورشة للأطفال بين 6 و12 عاما، بعنوان:”صحتي النفسية جزء مني”.



وتضمنت الورشة، التي قدمتها أخصائية العلاج النفسي والسلوكي للأطفال أسماء طوقان، ستة محاور رئيسية تتمثل في الإجابة على تساؤلات ستة أيضا؛ وهي؛ كيف أفكر بطريقة إيجابية، وكيف أعبر عن مشاعري واحتياجاتي، وكيف أختار أصحابي وأتواصل مع الآخرين، وكيف أهتم بجسدي وأحافظ عليه، وكيف أكون واثقا بنفسي، وكيف أتقبل الآخرين.



وتهدف الورشة، وفق طوقان، إلى مساعدة الأطفال على الاهتمام بصحتهم النفسية والجسدية للوصول إلى السعادة عبر التفكير بطريقة إيجابية، والتعبير عن مشاعرهم وحاجاتهم بطريقة صحيحة؛ سواء بالاحتضان أو التقبيل أو الكلام والرسم أو كتابة الرسائل، أو الاهتمام وتقديم الهدايا، وتعزيز مهارات التواصل الاجتماعي لهم، ليتسنى لهم اختيار أصحابهم والتواصل مع الآخرين.



وهدفت الورشة، كذلك، إلى تعريف الأطفال بكيفية الاهتمام بأجسادهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتقبل الآخرين، وتخلل الورشة تطبيقات عملية بأسلوب تفاعلي.