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ورود 2498 طن خضار وفواكه للسوق المركزي

منذ ساعتين

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عمان – بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس 2498 طنا، منها 1622 طن خضار، و 593 طن فواكه، و 283 طن ورقيات.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الاصناف حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي: باذنجان اسود عجمي 200-500 فلس، بصل ناشف 250 – 450 فلسا، بطاطا 250 – 550 فلسا، بندورة 100 -250 فلسا، كلمنتينا 500 – 800 فلس بلح 500- 1500 فلس. (بترا)

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