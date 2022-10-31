وريث حفتر.. هل يكون حليفا للروس أم الأميركيين؟

خليل الحاسي* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 21/10/2022

أدى انتشار الإشاعات حول تدهور صحة الجنرال الليبي خليفة حفتر منذ سنوات عدة إلى المزيد من التعقيدات في العلاقات بين روسيا وحفتر، ما دفع الكثيرين إلى التساؤل عمن سيخلفه في المستقبل. ورغم وجود العديد من المتنافسين على الساحة، يبدو على الأرجح أن صدام حفتر -أحد أبناء خليفة- يجري إعداده حاليًا لتولي منصب قيادة الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد. ووفقا للمعلومات التي نتلقاها من المقربين لأبناء حفتر، فإن هناك صراعاً بدأ يعبر عن نفسه بين صدام وشقيقه بلقاسم بشأن عملية صنع القرار، حيث يقوم خليفة حفتر بتفويض القضايا إليهما بشكل متزايد.

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في 22 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، أُسقطت طائرة مسيرة أميركية في سماء مدينة بنغازي الليبية التي تخضع لسيطرة المشير خليفة حفتر. ومن المعروف أن الليبيين لا يمتلكون تكنولوجيا قادرة على إسقاط المسيرة الأميركية، كما أنه من المعروف أيضًا أن منظومة روسية داخل القاعدة العسكرية “بنينا” هي التي أسقطت المسيرة الأميركية. وتدفعنا هذه الحادثة إلى عقد مقارنة أبسط بين الروس الذين يعملون على الأرض والأميركيين الذين يعملون في السماء، وإلى التفكير في تعقيدات الدور الروسي في ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بحفتر وخلفائه المحتملين.

هل أصبحت العلاقات بين روسيا وحفتر في خطر؟

بلا شك، كانت العلاقات بين روسيا وحفتر متينة منذ سنوات؛ حيث دعمت روسيا الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر بالأسلحة والخبراء قبل أن يتطور هذا التحالف ليدخل في صفقة شراء خدمات مع مجموعة “فاغنر”. وعلى سبيل المثال، عملت روسيا في العام 2019 بشكل كبير على دعم محاولة حفتر الفاشلة لانتزاع السيطرة على مدينة طرابلس من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة -وهي محاولة استمرت على مدى عشرة أشهر.

ومع ذلك، لم يكن التعاون على المدى الطويل بين حفتر وروسيا معصومًا من الخطأ كما قد يبدو؛ حيث تشير تغطيتي للعمليات العسكرية التي قام بها حفتر حول طرابلس في العام 2019 إلى أنه رغم أهمية الدعم العسكري الروسي لحفتر، إلا أن معسكر حفتر اعتبر هذا الدعم غير كاف إلى حد كبير. وبذلك، زاد هذا الموقف من إحباط القادة العسكريين الميدانيين في الجيش الوطني الليبي، مثل الرائد فوزي المنصوري.

على الرغم من أن التحالف بين الروس وحفتر قد يبدو قويًا، إلا أنهم لا يثقون به، وعدم ثقة الروس في حفتر هو انطباع عام وشهادة من أهم مستشاري قيادة الجيش في منطقة الرجمة الذين خضت معهم نقاشًا حول علاقتهم بالروس، إضافة إلى جنرال معروف وقريب من المشير حفتر. وفي هذا السياق، تعمق هذا الانطباع عندما انسحبت مجموعة فاغنر من جنوب طرابلس بعد دعوات إلى وقف إطلاق النار أطلقتها تركيا وروسيا في أوائل العام 2020؛ حيث اعتبر حفتر هذه الخطوة دليلاً على مخاوف روسيا بشأن دعمها للجيش الوطني الليبي. وردًا على ذلك، رفض حفتر آنذاك الرضوخ للضغوط الروسية للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو، وغادر من دون أن يوقع. ولذلك، من المرجح أن يسعى حفتر إلى تنويع تحالفاته حتى لا يعتمد على روسيا وحدها، خاصة بعد تراجع الدعم الروسي له.

من جانبهم، لا يثق الروس بحفتر رغم تحالفهم معه، ولا يراهنون عليه كشريك. من ناحية، تعد موسكو حفتر “رجل أميركا” في ليبيا، خاصة أنه قضى عشرين عامًا في فرجينيا حصل خلالها على الجنسية الأميركية.

وأصبحت جنسية حفتر الأميركية اليوم عقبة كبيرة أمام طموحاته السياسة في ليبيا والوصول إلى سدة الرئاسة من خلال الانتخابات التي تم الاتفاق عليها في منتدى الحوار الليبي، التي تم تأجيلها منذ العام 2021. ولا يوجد أدنى شك في أن خصوم حفتر السياسيين سيستخدمون ورقة الجنسية ضده كما فعل رئيس البرلمان عقيلة صالح عندما استخدم ورقة ازدواجية الجنسية ضد مرشحي الانتخابات الرئاسية من قبل، في نزاعه مع رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري. ومع ذلك، من المتوقع أن يتنازل حفتر عن الجنسية الأميركية عندما يصل إلى حافة الهاوية في مواجهته مع القضاء الأميركي الذي يتهمه بجرائم حرب. وفي حال انتخابه، سيجد الجنرال نفسه أيضا أمام أسئلة صعبة عن الاقتصاد والإعمار وانتشال البلاد من أزماتها العميقة. ونتيجة لذلك، قد تسعى روسيا إلى البحث عن شريك آخر للحفاظ على نفوذها في ليبيا.

قضية وريث حفتر

أدى انتشار الإشاعات حول تدهور صحة حفتر لسنوات عدة إلى المزيد من التعقيدات في العلاقات بين روسيا وحفتر، ما دفع الكثيرين إلى التساؤل عمن سيخلفه في المستقبل. ورغم وجود العديد من المتنافسين على الساحة، يبدو على الأرجح أن صدام حفتر -أحد أبناء خليفة- يجري إعداده حاليًا لتولي منصب قيادة الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد. ووفقا للمعلومات التي نتلقاها من المقربين لأبناء حفتر، فإن هناك صراعاً بدأ يعبر عن نفسه بين صدام وشقيقه بلقاسم بشأن عملية صنع القرار؛ حيث يقوم خليفة حفتر بتفويض القضايا إليهما بشكل متزايد. وفي مناسبات كثيرة، عارض بلقاسم شقيقه صدام، ولكن في النهاية استطاع صدام فرض رؤيته. وكان آخر الاحتكاكات حين رفض بالقاسم موقف أخيه صدام من قضية وقف إطلاق النار والاتفاق المتعلق بالحصار النفطي بين خليفة حفتر ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني عبد الحميد الدبيبة في تموز (يوليو).

في واقع الأمر، عمل صدام على بسط نفوذه إعلاميا وأمنيا -والأهم اجتماعيا، ومن المتوقع أن “يبايع” أعيان القبائل وزعماء المجتمعات المحلية صدام قائدًا للجيش. وعادة ما تتم تلك المبايعات عبر عقد اجتماع عشائري كبير يحضره أهم ممثلي القبائل في شرق ليبيا. ويقوم هذا التوقع الجديد غير المُعلن على أمرين: الأول اتصالاتي المستمرة داخل برقة والجبل الأخضر، وهي منطقتي ومكان ولادتي حيث تقطنها قبائل الحرابي. وقد فهمت في نقاش حول مستقبل المنطقة بعد وفاة حفتر مع أهم أعيان القبائل أنهم ينوون مع بقية التركيبات الاجتماعية الأخرى النزول بثقلهم القبلي لتأييد صدام حفتر ومباركته كقائد للجيش فور موت المشير حفتر.

علاوة على ذلك، حاول صدام حفتر استقطاب الدعم الدولي والإقليمي -وهو هدف انعكس في زيارته الأخيرة لإسرائيل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021. وعلى الرغم من أن صدام قام بالزيارة نيابة عن والده، إلا أن طلبه الحصول على دعم سياسي وعسكري إسرائيلي مقابل علاقات دبلوماسية مستقبلية بين إسرائيل وليبيا، سيمهد الطريق في المستقبل لإقامة علاقة أقوى بينه وبين إسرائيل. وتعكس تلك الزيارة فهم صدام ومستشاريه للحظة الدولية التي يمر بها الشرق الأوسط والالتحاق بالاتفاقيات الإبراهيمية. وبطبيعة الحال، أثار هذا التطور العديد من التساؤلات حول موثوقية الجيش الوطني الليبي وفائدته بالنسبة لروسيا في ليبيا في فترة ما بعد حفتر.

في الواقع، ليست خلافة صدام لأبيه مؤكدة؛ فهناك بعض الداعمين التقليديين لحفتر والذين يعارضون في الوقت عينه خلافة صدام لمنصب قائد الجيش، وهؤلاء يمثلون تيارا عقلانيا داخل معسكر حفتر، ويحاولون الإخلاص لفكرة المؤسسات وعدم تحويل الجيش إلى إرث عائلي لحفتر وأبنائه. ومع ذلك، هناك تيارات مهمة اختارت الصمت على تمدد وازدياد نفوذ أبناء حفتر سياسيا وأمنيا واقتصاديا تقديرا لموقف يعتبرونه تاريخيا لحفتر في محاربته للجماعات الجهادية التي سيطرت طويلاً على “برقة”. وعلاوة على ذلك، سيخلف رحيل حفتر فراغا قد تستغله للجماعات الإسلامية لتعيد تموضعها في شرق ليبيا، وتدخل في تحالفات مع مجموعات أخرى هاربة من بنغازي ودرنة، مثل مجموعات “إبراهيم الجضران” و”مجالس الشورى” الجهادية. وتنظر تلك الجماعات إلى صدام -وحتى بالقاسم- على أنهما استمرار للاستقرار النسبي الذي سيخلفه حفتر.

أين تقف الولايات المتحدة؟

مع التواجد الروسي غير المستقر في ليبيا، وطرح العديد من التساؤلات المتعلقة بورثة حفتر، لا يبدو واضحًا ماذا يمكن أن تقدم الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا. هل من المجدي أن تستثمر في علاقة جديدة مع صدام حفتر، أم أن الوريث الجديد لحفتر سيأخذ خطوات أقرب إلى الروس كاستراتيجية لبداية حكمه في مساحة ثلثي ليبيا، وللفت انتباه الأميركيين واهتمامهم من خلال تعميق علاقته بالروس؟ هل ينبغي على الولايات المتحدة أن تعمل على التقارب مع حفتر -على المدى القصير- في ظل علاقته المتقلبة مع روسيا، أم أن التعقيدات الأمنية والسياسية العديدة المتأصلة في موقف حفتر لا يمكن التغلب عليها؟

اليوم، تواجه إدارة بايدن ثلاثة ملفات مهمة في ليبيا والتي تجعل الأخيرة هدفًا حتميًا للاستراتيجية الأميركية الخارجية؛ أولها ملف الإرهاب الذي بدأ في اتخاذ أبعاد خطيرة في الجنوب الليبي وجنوب غرب ليبيا. فمع نشوب الفوضى الداخلية وسط تأجيل العملية الانتخابية والفوضى الناجمة عن الوضعية التنافسية بين حكومة فتحي باشاغا وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بقيادة الدبيبة، يمكن لهذا التهديد الإرهابي أن يستغل الوضع الحالي في البلاد بسهولة لتأسيس موطئ قدم أكثر ثباتًا في ليبيا. ثانيًا، غالبًا ما تبقى ليبيا لاعبًا مهمًا في المناقشات المتعلقة بالطاقة العالمية، خاصة بعد تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا؛ حيث تحاول روسيا بسط سيطرتها على النفط الليبي من خلال مجموعة فاغنر شبه العسكرية التي تتواجد قرب بعض الحقول النفطية، مثل حقل الشرارة. أما الملف الثالث، فهو ملف الروس أنفسهم ودورهم في ليبيا. ولا يبدو أن الروس سيتخلون عن هذا الدور قريبا. ومع استمرار تطور الأوضاع الداخلية في ليبيا، ومع وجود حكومة جديدة محتملة في الأفق، تحتاج الولايات المتحدة إلى تبني خطاب أكثر وضوحًا بخصوص علاقاتها بليبيا ومواقفها تجاه الفصائل المتنافسة في البلاد.

*خليل الحاسي: كاتب وصحفي ليبي مستقل. تركز كتاباته على الشؤون السياسية الليبية الداخلية، وحقوق الإنسان، ونقد التراث الديني.