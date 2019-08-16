وزارة الأوقاف: وصول 27 حافلة لحجاج 48 إلى الأردن

عمان – الغد- قال مدير عام دائرة الحج والعمرة بالوكالة الدكتور عبدالستار القضاة إن 27 حافلة حجاج من عرب 48 دخلت الى الحدود الأردنية حتى الان إضافة إلى وصول غالبية حجاج الجو منهم للأردن.

وأضاف القضاة في تصريحات صحفية أن كوادر وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وبمتابعة مباشرة من الوزير الدكتور عبدالناصر ابو البصل قامت باستقبال الحجاج وتسهيل عبورهم وتقديم كافة الخدمات المطلوبة، موضحا بأن جميع الحجاج بخير باستثناء حالة واحدة تعرضت لوعكة صحية تم تحويلها للمستشفى.

وأشار إلى أن كوادر الوزارة ستبقى موجودة في مواقعها لحين الانتهاء من استقبال جميع الحجاج وتأمين عودتهم لأهاليهم سالمين بإذن الله تعالى.