وزارة الإدارة المحلية تبدأ بتنفيذ شراكات مع القطاع الخاص

عمان- الغد- بدأت وزارة الإدارة المحلية اليوم وبالشراكة مع القطاع الخاص تنفيذ مشروعات تهدف لتعزيز دور البلديات التنموي والنهوض فيه، ولتوفير فرص عمل لسكان المناطق التابعة لها.

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان على أن “بلديتي سحاب والرصيفة ستنفذان مشروعين لفرز النفايات الصلبة وإنتاج وقود الديزل الثقيل RDF وبالشراكة مع مؤسسات من القطاع الخاص”.

واكد كريشان على أنه تم تحويل المشاريع تلك الى وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في رئاسة الوزراء لاستكمال الاجراءات.

كما وتم، بحسبه، “إرفاق الخطط التنفيذيه والجدول الزمني لكلا المشروعين، بالإضافة الى كافة المستندات اللازمة”.

وحول مشروع بلدية سحاب بين كريشان أن” البلدية وبالشراكة مع شركة القمر للطاقة والبنية التحتية لإنتاج الوقود من النفايات الصلبة”.

وأوضح أن ” المشروع يهدف الى إنشاء محطة لإنتاج الوقود من النفايات الصلبة في البلدية”. وذلك بغرض تحقيق الوفر المالي وتخفيف العبئ المادي على البلدية وتخفيض الكلف وتغطية النفقات بشأن فاتورة الطاقة المرتفعه على البلدية.

وأما ما يتعلق بمشروع بلدية الرصيفة فسيتم تنفيذه بالشراكة بينها وبين شركة كوبلنز للطاقة المتجددة والمعالجة الدولية للفرز.

ويهدف المشروع، وفق كريشان، الى “معالجة النفايات البلدية الصلبة كذلك وإنتاج وقود الديزل الثقيل RDF”، والذي سيعود بالنتائج الايجابية على البيئة والبلدية مما يقلل من النفقات التشغيلية على البلدية الى النصف مع تحقيق ارباح سنويه.

وتأتي خطوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بناء على توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وذلك لأهمية العمل بتشاركية بين الطرفين، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء .