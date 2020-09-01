وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تؤكد أهمية التمويل المبكر للشركات الناشئة

عمان- الغد- أكّد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ” ستارت آبز ” – المتخصصة في مضمار التحول الرقمي وصناعة التطبيقات والتقنيات الذكية – محمد الخواجا يوم امس ضرورة وجود ادوات وجهات معنية بالتمويل الشخصي من المستثمرين الملائكيين

(Angel investors) في منظومة ريادة الاعمال لانه يعتبر من أهم موارد التمويل المبكر جدا.

وقال الخواجا بان التمويل الشخصي هو غاية في الأهمية كخطوة أولى في مشوار الريادة للشركات الواعدة، وخاصة أن استثمارهم لا يقف عند التمويل المادي بل يتجاوز ذلك إلى توفير الخبرات والتشبيك وفرص تطوير الأعمال من قبل المستثمر (الملاك)، مشيرا إلى أن هناك حاجة كبيرة لمثل هذا النوع من التمويل في منظومة ريادة الأعمال الأردنية.

ويأتي حديث الخواجا في وقت تتحضر فيه ” ستارت لابز” – الذراع الاستثمارية لشركة ستات ابز – لاطلاق اول فعالية متخصصة بالتمويل الشخصي من المستثمرين الملائكيين (Angel investors) والتي من المخطط عقدها يوم 19 من شهر ايلول ” سبتمبر الجاري.

وتعمل ” ستارت ابز” على التحضير لاطلاق الفعالية بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية شركات تقنية المعلومات الاردنية ” انتاج”، وبالتنسيق مع الصندوق الأردني للريادة والابتكار.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة بأن الوزارة تدعم كل الفعاليات التي من شأنها مساعدة شركاتنا الريادية الاردنية الحصول على التمويل للتحول إلى مشاريع إنتاجية قادرة على المساهمة في الاقتصاد والتوظيف، مشيرا إلى أهمية هذا النوع من التمويل للشركات في مرحلة الفكرة والنموذج الأولي والتي تحتاج الى تمويل وخبرات يمكن أن يمتلكها المستثمر الملاك.

وأكد الوزير انفتاح الوزارة وتنسيقها وعملها المتواصل مع كل أطراف منظومة ريادة الأعمال في الأردن من أجل تطوير هذه المنظومة ومساعدة الشركات الريادية على النجاح والتفوق والنمو، مشيرا إلى أن هناك العديد من تحديات التمويل، وخصوصا في مجال رأس المال الجريء المبكر (البذرة) والمبكر جدا (ماقبل البذرة) والذي ما يزال تحديا للشركات الناشئة، مؤكدا بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها على سد فجوة هذا النوع من التمويل وهو الأمر الذي ستساعد فيه أيضا فعالية ” ستارت ابز” القادمة.

وتأتي هذه المبادرة من ” ستارت ابز” واطلاقها في الاردن انطلاقاً من دورها الرامي لتعزيز بيئة ريادة الأعمال ولمساعدة الشركات الناشئة المحلية والاقليمية على تحويل الأفكار إلى مشاريع إنتاجية من خلال هذه الفعالية الأولى من نوعها والتي ستضم مجموعة من المستثمرين الأفراد من كافة أنحاء العالم.

وخلال الفعالية ستتاح الفرصة لخمسة من أصحاب الأعمال الرياديين من مختلف أرجاء المنطقة لعرض أفكارهم الفريدة من نوعها ومنتجاتهم الأولية على مجموعة من المستثمرين الأفراد القادرين على تبني هذه الأفكار والمساعدة في تحويلها لمشروع ريادي متسارع النمو والذي من شأنه تحقيق نمو متسارع في رأس المال المستثمر.

ويجري اختيار وتوجيه وتدريب الشركات الناشئة لتقديم عروضها التقديمية من قبل لجنة استثمار متخصصة بهدف توفير فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الأفراد. تتطلع الشركات الريادية المشاركة للحصول على التمويل كاستثمار نقدي لتطوير أفكارهم ونماذجهم الأولية، حيث تتراوح قيمة الاستثمار ما بين 5 آلاف إلى 100 آلاف دولار، بحيث يمكن لأكثر من مستثمر التشارك في فرصة استثمارية واحدة بما يتناسب مع رغبتهم مما يسهل تحقيق التمويل المنشود تشاركيا وبشكل فعال.

وسيتم منح القائمين على الشركات الناشئة عشرة دقائق لعرض مشاريعهم ومن ثم عشرة دقائق أخرى للأسئلة والاستفسارات، ومن ثم ستعمل شركة ستارت آبز على منح الشركات التي نالت أفكارها اهتمام المستثمرين الفرصة لعقد لقاءات موجهة تركز على التفاصيل وملاحظات المستثمرين وخبراتهم في مجال عمل الشركة وكيفية إدارة التمويل لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.

الى ذلك قال الخواجا: “نحن سعيدون بدورنا في تعزيز وتسهيل التواصل ما بين رواد الأعمال والمستثمرين الأفراد الراغبين بالاستثمار في الأفكار الجديدة وتحقيق الاستفادة القصوى. نتطلع لتحفيز جيل جديد من المستثمرين الأفراد للتوجه للاستثمار في الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة وخاصة أن هذا النوع من الاستثمار التشاركي لا يتطلب مبالغ نقدية كبيرة بل قد يشكل خيارا مثمرا للمغتربين الأردنيين والعرب في الخارج من أصحاب المدخرات والخبرات التي تبحث عنها الشركات الناشئة في الأردن والمنطقة. ونحن على ثقة تامة أن هذا الحدث سيعزز من فرص النجاح لرواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء”.

وخلال الفعالية المقبلة سيتمكن المستثمرون من مشاركة ملاحظاتهم والتشبيك مع أصحاب الشركات الناشئة بهدف تحقيق الأهداف الاستثمارية والخروج بشراكة توفرفرص أكبر للنجاح للشركات الريادية وفرص لنمو رأس المال للمستثمر الفرد. هذا وستتاح الفرصة للمستثمرين الجلوس في التفاعل مع الأفكار الابداعية التي يطرحها الرياديون عن قُرب وتوجيهها بما يتناسب مع خبراتهم و مساعدتهم في الوصول لأسواق واعدة في المنطقة والعالم من خلال علاقات المستثمرين الأفراد وخبراتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن ستارت آبز أنشأت ستارت لابز كحاضنة أعمال أولية تركز على الاستثمار في الأفكار الريادية التكنولوجية في الأردن والمنطقة. ويتركز عمل شركة ستارت آبز على دعم قطاعات الأعمال بخبرات التحول الرقمي من خلال التقنيات الذكية والاستشارات وتطوير المنتجات الرقمية في قطاعات الاتصالات والخدمات الحكومية والبنوك.