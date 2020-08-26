عمّان – الغد- أعلنت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة اليوم بأنّ نتائج فحوصات عينات كورونا الشاملة التي أجريت قبل أيام لموظفي الوزارة جاءت “سلبية”.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاربعاء إن فرق التقصي الوبائي أجرت فحوصات كورونا لاكثر من 100 موظفا في الوزارة وجميعها جاءت ” سلبية”، مثمنة الدور الذي تقوم به فرق التقصي الوبائي التي سارعت للقيام بعملها فور تبليغها بطلب اجراء الفحوصات.

وأكدت الوزارة بان اجراء هذه الفحوصات الشاملة لموظفي الوزارة جاءت كخطوة احترازية في مواجهة تفشي المرض ، وذلك بناءا على تنبيهات وردت الى عدد من الموظفين عبر تطبيق ” امان” خلال الايام الماضية تفيد بالاشتباه بمخالطة مصابين بالمرض، ولكن نتائج الفحوصات كلها جاءت سلبية.

وقالت الوزارة بان جميع موظفيها ملتزمون بتحميل واستخدام تطبيق ” امان” الذي يسهم بشكل كبير في كس سلسلة العدوى والحد من انتشار الوباء.

واوضحت الوزارة انها الى جانب ذلك فهي تطبق ومنذ بداية ازمة الكورونا العديد من الاجراءات الاحترازية في مواجهة تفشي المرض مثلتفعيل الدوام المرن والدوام عن بعد و القيام بحملات النظافة العامة داخل الوزارة من خلال القيام بتعقيم مكاتب ومرافق الوزارة ووضع مواد التعقيم في كافة الطوابق وعلى مداخل المصاعد التي يستخدمها الموظفين والمراجعين وتزويد الموظفين بوسائل تعقيم إضافية وقفازات لاستخدامها أثناء العمل

كما كانت الوزارة قد اتخذت منذ بداية الازمة عدة إجراءات احترازية كايقاف العمل بنظام البصمة والحد من الاجتماعات داخل الوزارة وخارجها قدر الإمكان والاستعاضة عنها بوسائل الاتصال الحديثة المتاحة.