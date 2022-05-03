وزارة البيئة تحذر المواطنين وتنصح بالتقيد بالكمامة وإغلاق النوافذ والأبواب

حذرت وزارة البيئة المواطنين من حالة الخماسين التي تمر بها المملكة ونصحت المواطنين بالتقيد بإجراءات احترازية تتمثل بالالتزام بارتداء الكمامة الطبية وإحكام إغلاق النوافذ والشبابيك .

وكان قد حذر وزير البيئة معاوية الردايدة من المكوث في البيئة الخارجية لأوقات طويلة للمجموعات الحساسة مثل كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والحوامل وبالأخص عندما تكون قراءة جودة الهواء في محطات الرصد تزيد فيها نسبة جزيئات الغبار عن 101-150 تكون الحالة غير صحية، وعندما تزيد إلى 200 نصل إلى مرحلة خطيرة .

وقال أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ،إن تأثير موجة رياح الخماسين يتعمق على المملكة في ساعات مساء اليوم الثلاثاء وتستمر حتى ساعات ظهر يوم غد الأربعاء.

وبين أن لدى الوزارة 26 محطة رصد لجودة ونوعية الهواء تسجل قراءات لكميات الغبار في كافة محافظات المملكة .

وسجلت المحطات اليوم في بعض المناطق وخاصة محطة الزميلة بجنوب عمان إضافة إلى محطة الطفيلة في منطقة الحسا كميات مرتفعة من الغبار. بترا