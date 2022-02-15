وزارة البيئة: تحرير 15 ألف مخالفة رمي نفايات والطرق أصبحت أنظف

قال أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة، إن الحملة الوطنية للنظافة العامة، التي أُطلقت في المملكة أواخر تموز الماضي، كانت ناجحة.

وأضاف الخشاشنة في تصريح لـ “هلا أخبار”، أنه تم تحرير أكثر من 15 ألف مخالفة بحق أشخاص ومنشآت مخالفة للقانون، مضيفاً أن المخالفات تم تحريرها بحدها الأدنى وهو 50 ديناراً، بحيث يصل الحد الأعلى للمخالفة 1000 دينار.

وأكد الخشاشنة أن ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات تشكل خطراً على صحة الإنسان وتؤثر سلباً على الثروة الطبيعية والحيوانية ووجهاتنا السياحية، مشيراً إلى بدء وزارة البيئة العام الماضي بتطبيق أحد أهم بنود القانون الإطاري لإدارة النفايات، والذي يتضمن تحرير مخالفات للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات في المتنزهات والحدائق العامة ومن نوافذ السيارات وغيرها.

وأشار إلى أن الطرق أصبحت أنظف، مع تفعيل القانون وتحرير المخالفات، بالإضافة إلى التزام المواطنين بعدم رمي النفايات بالشوارع والأماكن السياحية.

وشددت وزارة البيئة، على أن المحافظة على البيئة والنظافة تعد عنصراً أساسياً في تشجيع السياحة الوطنية وجذب السياحة الخارجية، إلى جانب رفع منسوب التوعية للمواطنين حول الكثير من الممارسات المحدودة، التي تفضي في كثير من الأحيان إلى حوادث طبيعية مثل الحرائق، والتي تأتي على المساحات الخضراء والثروة الحرجية.