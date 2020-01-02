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وزارة البيئة تضبط 300 ربطة من الأكياس المخالفة

منذ ساعتين
فرنسا تودّع الأكياس البلاستيكية -(تعبيرية)
فرنسا تودّع الأكياس البلاستيكية -(تعبيرية)

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عمان – ضبطت كوادر التفتيش والرقابة البيئية في وزارة البيئة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة اليوم الخميس 300 ربطة، من أكياس التسوق السوداء المخالفة لنظام تنظيم اكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل .
جاء ذلك من خلال الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على المنشآت التي تنتج وتتداول وتستورد أكياس التسوق البلاستيكية في مختلف المحافظات.
ويأتي ذلك من حرص الوزارة بالمحافظة على عناصر البيئة من التلوث والثروة الحيوانية. (بترا)

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