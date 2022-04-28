وزارة البيئة: مشروع بركة البيبسي ينتهي منتصف 2023

تفقد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، أمس الأربعاء، خلال جولة ميدانية إلى لواء الرصيفة، سير العمل في مشروعي إعادة تأهيل بركة البيبسي والحديقة البيئية في اللواء.

وتأتي الجولة في إطار سلسلة جولات ميدانية إلى محافظات المملكة كافة، حيث اطلع الوزير على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل بركة البيبسي ومراحل الإنجاز التي وصل إليها.

وذكر بيان عن الوزارة اليوم الخمس، أن الردايدة التقى على هامش الزيارة ممثلين عن أمانة عمان والمقاول المنفذ للمشروع، واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل في مرحلة المشروع الأولى، والذي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية النصف الأول من العام المقبل.

ويأتي المشروع ضمن جهود حكومية تهدف إلى معالجة البيئة من المياه الراكدة والمتجمعة في البركة بصورة جذرية، وتهيئة الموقع لإنشاء متنزه بيئي متكامل.

وتفقد الردايدة خلال زيارته التي رافقه فيها مستشار الوزير للشؤون الفنية الدكتور جهاد السواعير وعدد من موظفي الوزارة، سير العمل في مشروع إنشاء الحديقة البيئية في الرصيفة والمراحل التي تم إنجازها، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهود، للعمل على إنجاح هذا المشروع الوطني والحيوي لقاطني لواء الرصيفة وما حوله.

ولفت إلى أهمية البعد البيئي الشمولي الذي سيسعى المشروع إلى تحقيقه، من خلال تأمين العديد من المرافق التي يقتضي توافرها في هذه الحديقة البيئية، لتكون ملاذا صحيا آمنا يرتاده المواطنون بهدف التنزه والنشاط الرياضي، وتكون انموذجا للحدائق البيئية لتطبيقه في مناطق أخرى من المملكة.