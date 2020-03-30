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وزارة البيئة: نوعية الهواء جيدة في جميع مناطق المملكة

منذ ساعتين

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عمان- الغد- اضهر تقرير نتائج مراقبة نوعية الهواء المحيط والتراكيز اللحظية للأغبرة والجسيمات الدقيقة العالقة والملوثات الغازية الصادر عن محطات الرصد التابعة
لوزارة البيئة، ان المعدلات اليومية أمس الأحد للأغبرة والجسيمات الدقيقة العالقة (PM10) والملوثات الغازية (ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون وأول أكسيد الكربون ) أنها بقيت ضمن الحدود المسموح بها في المواصفات الأردنية الخاصة بنوعية الهواء المحيط رقم 1140/2006 حيث لم يحدث أي تجاوزات في هذه الملوثات التي ترصدها محطات مراقبة نوعية الهواء المحيط العائدة لوزارة البيئة.

كما رصدت محطات المراقبة صباح اليوم الإثنين 30/3/2020 انخفاضاً ملحوظاً في التراكيز اللحظية للأغبرة والجسيمات الدقيقة العالقة بقياس 10 ميكرون أو أقل والملوثات الغازية حيث تقع ضمن المعدلات الطبيعية في جميع مواقع الرصد.

كما تشير مؤشرات جودة الهواء إلى أن نوعية الهواء جيدة في جميع مناطق المملكة.

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