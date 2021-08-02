وزارة البيئة: 50 دينارا مخالفة رمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة

أعلنت وزارة البيئة عن بدء تفعيل أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 فيما يتعلق بالطرح العشوائي للنفايات في الشوارع والأماكن العامة والحدائق والمتنزهات والسياحية والمؤسسات العامة.

وأوضح أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد خشاشنة في حديث لإذاعة الامن، أن سيتم معاقبة كل شخص يقوم بطرح المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها بـ 50 دينارا للأفراد والمؤسسات ومضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة.

وأكد الخشاشنة على العلاقة التشاركية مع مديرية الامن العام ممثلة بالإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في الحافظ على البيئة الاردنية من خلال تطبيق القانون .

وقال الخشاشنة إن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع فعاليات الحملة الوطنية للنظافة العامة التي اطلقتها مؤخرا لضبط المخالفين وتحويلهم لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم

وأشار الى انه سيتم وضع لافتات إرشادية في أماكن التنزه تحدث على ضرورة المحافظة على النظافة وتركها أكثر نظافة داعياً المواطنين إلى إنتهاج السلوك الإيجابي في نظافة البيئة التي يتنمى اليها .