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وزارة التخطيط تنظم حملة لدعم مرضى مركز الحسين للسرطان

منذ 1 ساعة
مبنى مركز الحسين للسرطان.-(أرشيفية)

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عمان- نظم فريق المسؤولية الاجتماعية في الوزارة اخيرا مبادرة “Walk for Life” لدعم مرضى مركز الحسين للسرطان برعاية وحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدكتورة ماري قعوار، ومشاركة المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش.
وتخلل الحملة محاضرة توعية حول الكشف المبكر عن السرطان قدمتها مديرة وحدة الكشف المبكر عن السرطان في مركز الحسين للسرطان الدكتورة يسار قتيبة.
وحضر المحاضرة القائم بأعمال امين عام الوزارة المهندس زياد عبيدات ومدراء المديريات والوحدات في الوزارة وعدد من الموظفين.
وهدفت الحملة الى دعم مرضى مركز الحسين للسرطان معنوياً ومادياً، وتوعية موظفي الوزارة بأهمية الرعاية الصحية، وتعزيز قيمة المشاركة الاجتماعية ورفع روح الفريق الواحد لموظفي الوزارة.- (بترا)

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