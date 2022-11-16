وزارة التربية تحيل عطاء على شركة مديرها العام يعمل مستخدما في وزارة الطاقة

كشف تقرير ديوان المحاسبة 2022، أن وزارة التربية والتعليم أحالت عطاء على شركة لبناء غرف صفية في مديرية تربية البادية الجنوبية، بشكل مخالف.

وقال التقرير إنه لدى التدقيق على عدد من المشاريع المنفذة من قبل إحدى الشركات في مديرية التربية والتعليم لإنشاء غرف صفية في منطقة البادية الجنوبية تبين ما يلي:

لدى إجراء الكشف الميداني من قبل مهندس الديوان بتاريخ 2021/4/20 على عدد من المشاريع المنفذة من قبل شركة (….) في مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية تبين ما يلي :

العطاء رقم (ت/2019/20/م) الخاص بإضافة غرف صفية لمدرسة بنات الخنساء الأساسية:

بلغت قيمة الاحالة 120,971 دينار لمدة (120) يوم وصدر به أمر المباشرة بتاريخ 2020/11/8. بلغت نسبة الأعمال المنفذة بالموقع (4.6 %) في حين أن نسبة المدة المنقضية بلغت (136 ٪) .

لم يلتزم المقاول بمتطلبات السلامة العامة والبيئة في الموقع مثل عدم توفير حواجز مؤقتة لحماية

المواطنين والمستعملين للأرض المجاورة للموقع بالإضافة إلى أن العمل متوقف حالياً في المشروع .

العطاء رقم (ت/2019/17/م) الخاص بإضافة غرف صفية لمدرسة الجرباء الأساسية المختلطة :

بلغت قيمة الاحالة 105,265 دينار لمدة (120) يوم وصدر به أمر المباشرة بتاريخ 2020/7/5 .

بلغت نسبة الأعمال المنفذة في الموقع (23 %) في حين بلغت نسبة المدة المنقضية (241 %) .

عدم التزام المقاول بمتطلبات السلامة العامة والبيئة مثل عدم توفير حواجز مؤقتة لحماية المواطنين والمستعملين للأرض المجاورة للموقع وعدم تواجد كوادر المقاول والعمل متوقف حالياً فيي المشروع .

تبين من خلال الوثائق أن مدير عام الشركة أعلاه السيد (…..) هو المفوض بالتوقيع عن الشركة ويحمل مؤهل علمي بالهندسة علماً أنه بموجب كتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية رقم (م . م . ب/2809)ـ تاريخ 2019/4/7 فان المذكور هو أحد موظفي الوزارة ويعمل بوظيفة مستخدم وهذا قد يؤدي إلى تضارب في المصالح كما أنه يخالف أحكام المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديلاته رقم (13) لسنة 2016.