وزارة التربية تكشف حقيقة تسريب امتحاني اللغة العربية والعلوم الحياتية

عمان- أكد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية نواف العجارمة، “عدم صحة ما جرى تداوله حول تسريب ورقة امتحان الثانوية العامة المقررة لليوم الخميس”.

وقال لـ “المملكة”، إن “أوراق امتحان الثانوية العامة لامتحاني اللغة العربية (تخصص) والعلوم الحياتية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة نهائيا ولا علاقة لها بالامتحان”.

وأضاف العجارمة، أن “نشر مثل هذه الشائعات يسهم في تشتيت تركيز الطلبة عن الامتحان وخلق توتر لديهم”، داعيا أولياء أمور الطلبة إلى عدم الانجرار وراء هذه الشائعات والحفاظ على تركيز ابنائهم في الاستعداد للامتحانات الحالي”.

وتقدم، الخميس، 155983 طالبا وطالبة لامتحان الثانوية العامة “توجيهي”، خلال جلستين، في يومه الخامس للفروع الأكاديمية والمهنية.

وبدأت الجلسة الأولى الساعة 10:00 صباحا، حيث تقدم فيها 155657 طالباً وطالبة، في حين تبدأ الجلسة الثانية الساعة 13:00 مساء وسيتقدم فيها 326 طالباً وطالبة، موزعين على: “79023 طالبا في الفرع الأدبي، 56956 في الفرع العلمي، 189 في الفرع الشرعي، 2702 في الفرع الزراعي، 6140 في الفرع الصناعي، 1980 في الفرع الفندقي، 7570 في فرع الاقتصاد المنزلي، 64 في فرع التعليم الصحي، 359 في الفرع المعلوماتي”.

ويتقدم المشتركون من الفروع العلمي والزراعي والاقتصاد المنزلي بامتحان في مبحث العلوم الحياتية، فيما يتقدم المشتركون من فروع الأدبي والشرعي بمبحث اللغة العربية (تخصص) الورقة الأولى، فيما يتقدم الفرع الصناعي بامتحان في مبحث العلوم الصناعية والفرع الفندقي للامتحان في مبحث إنتاج الطعام وخدمته.

العجارمة، أكد أن “الوزارة قالت سابقا وتؤكد بأنها ستلاحق ناشري الأوراق المزورة لامتحانات الثانوية العامة ولن تتوانى في تطبيق التشريعات الناظمة للامتحان للحفاظ عليه وقيمته وسيادة القانون فيه، ولتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة”.

وأشار إلى أن الوزارة، “من خلال الدائرة القانونية قامت بتحويل شكوى رسمية إلى الجرائم الإلكترونية ليصار إلى المقتضى القانوني”، مبينا أن الوزارة “تمتلك إجراءات احترافية في الحفاظ على امتحان الثانوية العامة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين مقدمي الامتحان”.

وبدأت في 24 حزيران/يونيو الحالي، أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2021، وسط إجراءات صحية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة 207283 مشتركا ومشتركة.-(المملكة)