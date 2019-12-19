وزارة التربية والأمن العام يطلقان مبادرة “طلابنا عماد نهضتنا”

عمان – الغد – أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية الأمن العام مبادرة “طلابنا عماد نهضتنا”، التي تشتمل على عدد من الأنشطة والفعاليات؛ كمشروع الشرطي الصغير، وحملات التوعية المرورية، والتوعية بالآفات كالمخدرات، ومشروع التربية الاعلامية والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والوقاية من مخاطر الألعاب الإلكترونية، بهدف إعداد الطلبة وتمكينهم وبناء الوعي الإيجابي لديهم وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم من خلال مشاركتهم في فعاليات هذه المبادرة.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في هذا الإطار أهمية المبادرة في تجذير مفهوم المواطنة الفاعلة والإيجابية لدى الطلبة، استناداً إلى رؤى جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وانطلاقاً من الأدوار والمسؤوليات المناطة بالمؤسسات التعليمية كما أطرتها الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه.

وأوضح أن الوزارة وانطلاقًا من أهمية تنشئة الطلبة وبناء شخصيتهم بصورة متوازنة؛ حرصت على تنفيذ البرامج الإرشادية والتوجيهية بهدف إكسابهم الاتجاهات والممارسات السلوكية الإيجابية، وتعزيز دورهم، وإشراكهم في تحسين وتطوير بيئتهم المدرسية ومجتمعهم المحلي المحيط من خلال المجالس البرلمانية الطلابية، والبرامج الكشفية والتطوعية، والأنشطة الصفية واللاصفية، الهادفة في مجملها إلى استثمار طاقات الطلبة، وتعزيز قيم الإنتماء والولاء والحس بالمسؤولية لديهم.

وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية الرسمية وغير الرسمية على توجيه مجموعة من الرسائل التوعوية المجتمعية الهادفة إلى التأكيد على أن التعليم مسؤولية مجتمعية، وأن تمكين الطلبة، والاستثمار الفاعل في طاقاتهم، وإمكانياتهم أولوية وطنية أطرتها الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)، تتطلب تظافر جهود الجميع للإسهام في تحقيقها.

وعبر عن بالغ التقدير للجهود التي تبذلها كوادر جهاز الأمن العام في مجال المشاركة في إعداد ابنائنا الطلبة وتنشئتهم كمواطنين صالحين، وإكسابهم الإتجاهات والمعارف والخبرات الإيجابية التي تمكنهم من بناء ذواتهم والإسهام في نهضة مجتمعهم، وخدمة وطنهم.

كما أعرب الدكتور النعيمي عن شكره لكافة الجهود المبذولة من فريق عمل مبادرة (طلابنا عماد نهضتنا)، والجهود التي بذلت في تنفيذ المبادرات التوعوية والمجتمعية التي نفذتها مديرية الأمن العام كافة .