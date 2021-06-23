وزارة التربية والتعليم تعتمد شركة مؤهلات وشهادات BTEC بيرسون

عمان– حصلت بيرسون، شركة التعليم العالمية الرائدة، على موافقة واعتراف من وزارة التربية والتعليم الأردنية لاعتماد مؤهلات BTEC الوطنية العليا لمستويات HNC و HND كمؤهل موازي لدرجة الدبلوم المتوسط في الأردن، مع مراعاة أن هذا ينطبق على مؤهلات BTEC الوطنية العليا غير المضمنة في برنامج الشهادة الوطنية الأردنية. تشير تقارير اليونيسف إلى أن أعمار 63 % من سكان الأردن تقل عن 30 عاما، يلمّ 99 % منهم بالقراءة والكتابة، مع ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي بينهم. ومع ذلك، يستمر معدل البطالة بين هذه الفئة السكانية في الارتفاع، حيث وصلت البطالة إلى نسبة 20.4 % في نوفمبر 2020، وذلك وفقا لبيانات مؤسسة CEIC، ومن المرجح أن ترتفع هذه النسبة في أعقاب جائحة كوفيد 19. ومن الملاحظ أن نسبة تمثيل مشاركة الإناث في الأردن في التعليم بشكل عام متساوية في الوقت الذي يتم به تفضيل التعليم العام على التعليم والتدريب التقني والمهني بسبب نقص المعرفة المحيطة بالوظائف المتوفرة للحاصلات على هذا التعليم.

تسعى مبادرة الاعتراف بمؤهلات BTEC الوطنية العليا إلى تسريع نمو برامج التعليم والتدريب التقني والمهني في الأردن بما يتماشى مع أهداف الحكومة لسد فجوة المهارات وتزويد الخريجين بمزيد من الفرص في اسواق العمل المحلية والوطنية والعالمية حاليًا وفي المستقبل.

وبهذه المناسبة، علقت جين بيكر، نائب رئيس قسم مؤهلات التعليم العالي في بيرسون للتعليم، قائلة: “تواصل الثورة التكنولوجية في جميع أنحاء العالم على تغيير طبيعة العمل عبر مختلف الصناعات والقطاعات، مما يتسبب في فجوة كبيرة في المهارات في القوى العاملة اليوم، وكنتيحة لذلك، إلى اضطراب في الإنتاجية. وعليه، ينبغي على الدول الطموحة أن تهتم بتزويد مواطنيها بالمهارات اللازمة لتمكينهم من التكيف مع التغيير. وهنا يبرز دور البرامج التي تركز على المهارات باعتماد نهج تطبيقي وعلمي، فهي تعزز من ثقة المتعلمين، وتقوي قدراتهم وتمكنهم من تلبية المتطلبات الحالية للسوق.”

وأضافت، “تدعم مؤهلات BTEC الوطنية العليا من بيرسون، المصممة بالشراكة مع أبرز العقول المعنية، اكتساب المهارات من خلال التعلم، وتقدّم خيارا مثاليا للمتعلمين الباحثين عن طرق ميسورة التكلفة ومناسبة للتقدم في حياتهم المهنية.”

يمكن أن تؤثر الفجوات في المهارات بشكل كبير على النمو الاقتصادي المحتمل لأي دولة، فالأعمال والشركات تتأثر بشكل سلبي من جراء عدم تطابق المهارات من حيث النفقات الإضافية التي تصرفها على تدريب الموظفين وفقدان القدرة التنافسية في السوق.

توفر برامج التعليم والتدريب التقني والمهني الفعالة للمتعلمين الأدوات اللازمة لتقليل مخاطر الخمول الطويل في سوق العمل، والتي قد تتسبب بآثار دائمة على مستقبل حياتهم المهنية. تحرص بيرسون على دعم الحكومة ووزارة العمل لتطوير الاقتصاد من خلال الترويج لمؤهلات التعليم والتدريب التقني والمهني والتأثير على الإدراك العام للأهمية المتزايدة للتعليم والتدريب التقني والمهني ودوره في تقليص فجوات المهارات.

ومن جهتها، علقت بريدجيت بريند، سفيرة المملكة المتحدة في المملكة الأردنية الهاشمية، قائلة: “يسعدني أن أسمع أن مؤهلات بيرسون الوطنية العليا قد حصلت الآن على الاعتراف في الأردن. فبوصفها مؤهلات تركز على الحياة المهنية، ستزوّد هذه المؤهلات الشباب والشابات في الأردن المعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها للانتقال إلى التعليم العالي أو الانتقال مباشرة إلى العمل، ومساعدتهم على الوصول إلى فرص العمل، ودعم الاقتصاد المحلي ودفع نمو المهارات في الأردن. هذا العام فقط، اختار أكثر من 3.000 طالب وطالبة في الأردن الحصول على شهادة وطنية عليا أو دبلوم وطني عالي لمساعدتهم على التقدم في حياتهم المهنية في مجموعة متنوعة من التخصصات، من الفن والتصميم إلى هندسة الطيران. وفي القطاعات سريعة النمو مثل مهارات الكمبيوتر والحوسبة السحابية. هذه المؤهلات بحق مثال رائع لما تحتاجه الأردن لسد فجوة المهارات فيها.”