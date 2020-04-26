وزارة التعليم العالي تعقد دورات وورش تدريبية في مجال التعليم الإلكتروني

تيسير النعيَمات

عمان – عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دورة تدريبية لمدراء مراكز التعليم الإلكتروني في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، وتهدف هذه الدورة إلى إكساب المشاركين فيها المهارات اللازمة لتصميم التدريس وتطوير المحتوى الإلكتروني للمساقات الدراسية بما يسهم في رفع فاعلية العملية التعليمية الإلكترونية، وقد تم عقد هذه الدورة بالتعاون مع مؤسسة “إدراك للتعليم والتنمية المجتمعية” وهي إحدى مبادرات مؤسسة الملكة رانيا العبدالله، كما تم تقديم دليل إرشادي يوضح تسلسل تصميم المحتوى التعليمي عبر الانترنت بحيث يمكن استخدامه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في تطوير محتوى المساقات وتطبيقه على مختلف الأدوات والمنصات التعليمية المستخدمة من قبل الجامعات، وسيقوم مدراء المراكز الذين شاركوا في هذه الدورة بتدريب مجموعة من أعضاء هيئة التدريس كل في جامعته حيث بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تم تدريبهم حتى لحظة إعداد هذا الخبر قرابة (1200) عضو هيئة تدريس من أكثر من (16) جامعة حكومية وخاصة.

وعلى صعيد آخر عقدت مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني في الوزارة ورشتين تدريبيتين تضمنتا شرحاً لأسس وآلية التقييم عن بعد وكيفية موائمتها لأهداف التعليم الإلكتروني وأفضل الطرق المتبعة لمشاركة الطلاب في التعليم عن بعد، وذلك بحضور مختصين وخبراء من جامعة جونز هوبكنز وجامعة جورج تاون من الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة مختصين في مجال بناء المساقات الإلكترونية وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، حيث تم مناقشة أنواع التقييمات التي يمكن تحويلها من الطريقة التقليدية إلى التقييم عن بعد، ومنها على سبيل المثال: الواجبات الكتابية، والمناقشات والعروض التقديمية، والعمل الجماعي، والاختبارات والامتحانات، والعمل المخبري.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستعقد مستقبلاً سلسلة جديدة من الدورات المتقدمة في مجال التعليم الالكتروني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك المعظم بضرورة العمل على تطوير آليات التعليم الإلكتروني، وتحسين المحتوى الإلكتروني للمساقات الدراسية التي تطرحها الجامعات الأردنية، إضافةً إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس.

Taiseer. Alnuaimat@alghad.jo