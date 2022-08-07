وزارة التنمية السياسية: إعداد نظام خاص لتنظيم العمل الحزبي داخل الجامعات

أحمد التميمي- عقدت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالشراكة مع مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان و بالشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية ورشة عمل في مدينة اربد بعنوان ” قانون الأحزاب الجديد ” وبمشاركة من مختلف المحافظات.

المتحدثين في الورشة من رئيس قسم الشباب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قصي الزعبي ورئيس جمعية صهيل للتنمية السياسية الدكتور علي المحارمة تحدثوا عن الأحزاب السياسية كعنصر من عناصر الديمقراطية ومن بينها تعزيز مشاركة الشباب والمرأة.

وأشاروا بأنه انطلاقاً من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز مشاركة الشباب و المرأة في الحياة السياسية، جاء القانون الجديد للأحزاب معزز للرؤية الملكية حيث اشترط أن لا تقل نسبة مشاركة الشباب والمرأة عن 20 % من عدد المؤسسين ، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وصرحوا بأنه هنالك حالياً يتم إعداد نظام خاص لتنظيم العمل الحزبي داخل الجامعات من خلال لجنة مختصة في ذلك، كذلك العمل على مادة للتربية الوطنية لتدريسها في الجامعات والمدارس.

وقالوا اشترط القانون أيضًا أن يكون عدد المتقدمين لتأسيس الحزب 300 شخص، وأن يتم استكمال إجراءات التسجيل خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون بعدد مؤسسين للحزب لا يقل عن ألف شخص من سكان 6 محافظات على الأقل، وبحيث لا يقل عددهم عن 30 شخصًا من كل محافظة.

وتضمن القانون إضافة جديدة، في إشارته بشكل واضح وصريح أنّه لا يجوز التعرض لأي أردني أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي، أو التعرّض لأقاربه؛ وفي حال وقوع هذا التعرّض، يجوز اللجوء إلى القضاء لرفع التعرض بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.