وزارة التنمية تتجاوب سريعاً وتبحث عن الفتى الذي نشرت “الغد” صورته

عمان- الغد- قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، مساء اليوم السبت، إن الوزارة تبحث عن الفتى الذي نشرت صحيفة “الغد” صورته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المفلح في تغريدة على “تويتر” إلى أن الوزارة ستدرس حالة الفتى لتقديم الرعاية الضرورية له في حال الوصول إليه.

وأضاف: “تواصلت مع رئيس تحرير صحيفة الغد مكرم الطروانة، للوصول للفتى الظاهر في الصورة المنشورة اليوم، لدراسة حالته وتقديم الدعم والرعاية الضروريه له . أبدت الغد مشكورة استعدادها للتعاون مع الوزارة لتسريع للوصول للفتى”.

تواصلت مع رئيس تحرير صحيفة الغد @makramtarawneh للوصول للفتى الظاهر في الصوره المنشوره اليوم، لدراسة حالته وتقديم الدعم والرعاية الضروريه له . أبدت الغد مشكورة استعدادها للتعاون مع الوزارة لتسريع للوصول للفتى @AlghadNews — Ayman Mufleh (@Aymanmufleh) February 27, 2021

وكان مصور “الغد” ساهر قدارة، التقط صورة للفتى وهو يأكل من إحدى حاويات القمامة في عمان، حيث أثارت الصور ضجة واسعة في المملكة.