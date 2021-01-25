وزارة الثقافة ترعى إنشاء أول مسرعة أعمال ثقافية



عمان- الغد- قادت وزارة الثقافة جهود عدد من المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني والخاصة لانشاء اول مسرعة اعمال أردنية في مجال الثقافة والفنون ، تُعنى هذه المسرعة بتوفير البيئة والرعاية للشباب الأردني لانشاء شركات ناشئة في مجال الثقافة والفنون والاصالة ، وبدأت مسرعة الاعمال باستقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالبرنامج .

وتأتي هذه الخطوة في إطار انفتاح الوزارة على مؤسسات القطاعين الخاص والمدني، وتشبيك العلاقات بين القطاعات التي تُعنى بدعم الصناعات الثقافية والفنون، حيث بادرت وزارة الثقافة إلى تنظيم عدد من اللقاءات شارك فيها عدد من مؤسسات المجتمع المدني والشركة المتكاملة لتنمية المشاريع الريادية “فينتشر اكس”.

وتوجت اللقاءات بتوقيع وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي مذكرة تفاهم في هذه السياق والتي تهدف دعم الشباب والرياديين في القطاع الثقافي الامر الذي ادى الى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الهيئة الملكية للافلام ومعهد الوطني للموسيقى ومعهد الإعلام الأردني والمركز الوطني للفنون.

وعقدت وزارة الثقافة في مقرها بحضور وزير الثقافة د. باسم الطويسي ومدير عام الشركة المتكاملة للريادة يوسف حميد الدين لقاءات مع عدد من الهيئات الثقافية، شارك فيها نحو 20 هيئة ومنتدى من المؤسسات التي تهتم بالثقافة والفنون. ومنها: نقابة الفنانين، رابطة الكتاب، رابطة الفنانين التشكيليين، جمعية الحرفيين وغيرها.

وقال الدكتور الطويسي ان الوزارة تسعى الى تحويل الثقافة والفنون في الأردن الى قطاع انتاجي من خلال تشجيع ظهور جيل من رجال وسيدات الاعمال الشباب في مجالات الصناعات الثقافية والابداعية، منوها الى هذا القطاع بات يحتل نسب مرتفعة في الناتج الاجمالي للكثير من الدول.

واوضخ ان مسرعة الاعمال الجديدة (ابداع) تهدف الى دعم الافكار الريادية للشباب الأردني في مجالات لثقافة والفنون ، وتحويلها الى شركات ناشئة في موضوعات مثل الموسيقى والتصاميم وتطوير المحتوى الثقافي والإعلامي والمسرح وصناعة الافلام وغيرها، وتعمل المسرعة على اختيار مجموعة من الافكار التي تقدم كل دورة وتتنافس في اصالتها وفرادتها ومدى ما تتمتع به من ابتكار وتجديد لكي تتحول الى شركات ناشئة حيث يخضع الشباب اصحاب الافكار المنافسة الى فترة تدريب وتأهيل ثم يدخل اصحاب هذه الشركات في مرحلة احتضان يساعدهم فريق من الخبراء والمستشارين لمدة اربعة اشهر، حتى تصل هذه الشركات الى مرحلة الخروج من المسرعة وامكانية توفير التمويل الاستثماري في الشركة الناشئة .

قدم الوزير الطويسي خلال اللقاء رؤية الوزارة لتلك العلاقة التي تسعى إلى تحويل المنتج الثقافي من النخب إلى المجتمع، ليسهم في الدخل الوطني ويكون رافعة في توفير فرص العمل من خلال توسيع وإضافة قطاع جديد لعجلة الإنتاج يتمثل في الصناعات الثقافية والحرفية والفنون.

وعبر الطويسي عن أمله أن تشكل المسرعة مختبرا لتبني الأفكار والابتكارات والحلول الاستثمارية ما يمكن دمجها مع التصور الثقافي للاستراتيجية الوطنية للأعوام المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن هناك الكثير من المزايا التي يمكن أن تحققها الشراكة لتسريع الأعمال أمام اصحاب المواهب والأفكار والمشروعات في مجالات الصناعات الإبداعية، والاستفادة من البرامج التي ستقدمها حيث تستهدف مسرّعة الأعمال “إبداع” الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الثقافية والإبداعية وتهدف تحويل الأفكار الإبداعية إلى نماذج قابلة للتطوير والاستدامة.

كما تم لفت الانتباه إلى بعض الصناعات الشعبية المرتبطة ببعض المناطق والتي يمكن أن ينشأ فيها مشاريع ناجحة في الجانب الحرفي والأعمال اليدوية وصناعة السينما والافلام.

ووقعت الشركة المتكاملة “فينتشر اكس” مذكرات تفاهم مع العديد من الهيئات الثقافية التي تعمل في مجال الثقافة للتشبيك الاستفادة من الخبرات والأفكار وتوفير الدعم المالي والتدريبي واللوجستي ومنها: الهيئة الملكية الاردنية للأفلام، معهد الإعلام الاردني، المركز الوطني للثقافة والفنون، المعهد الوطني للموسيقى، والمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، كما تم إدراج نحو 10 شركات في برنامج التسريع.