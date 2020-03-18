“وزارة الثقافة” تساهم في الجهد الوطني لمكافحة وباء “كورونا”

عمان- تنفيذا لتوجيهات وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي باشرت وزارة الثقافة بالمساهمة في الجهد الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال هذه الفترة الاستثنائية تماشياً مع إجراءات الحكومة الاحترازيّة والتي تدعو أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القسوى.

واشتملت المساهمة عبر صفحة الوزارة الرسمية وصفحات مديريات الثقافة على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال المحتوى التوعوي والتثقيفي الذي يعدل في سلوك الأفراد نحو الابتعاد عن التجمع والتقارب الاجتماعي مثل الزيارات.

إضافة إلى نشر الوعي بالنظافة الشخصية والنظافة في محيط الأسرة والبيت؛ باعتبار ذلك خط الدفاع الأول لمنع انتشار الفيروس، وطرق رفع المناعة لدى المواطنين من خلال تعريفهم بمصادر تقوية المناعة المتعددة.

وتأتي المساهمة ضمن الجهد الوطني لمكافحة وباء الكورونا واتخاذ التدابير الاحترازية التي تنفذها الحكومة للوقاية والحد من انتشار “فيروس كورونا المستجد COVID19 “، وحماية المجتمع الأردني منه.

وفي وقت سابق قرر وزير الثقافة تشكيل لجنة للتثقيف والتوعية في مواجهة وباء كورونا المستجد بهدف رفع الروح الوطنية لدى المواطنين والالتفاف حول هدف وطني واحد، وزيادة الثقة العامة ومساندة الفريق الحكومي المكلف بالمتابعة الإعلامية والتوعية.