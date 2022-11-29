وزارة الثقافة تسحب “ميرا” لـ”إساءتها للشعور العام”

عزيزة علي- قال مدير مشروع مكتبة الأسرة في وزارة الثقافة الدكتور أحمد راشد: لقد وجدنا في رواية “ميرا” للكاتب قاسم توفيق أن هنالك عبارات لا يتقبلها بعض الناس.

وأضاف راشد لـ”الغد”: لذلك واحتراما لشعور القارئ الأردني والعربي ولرغبة وزارة الثقافة بعدم نشر أي جملة يمكن أن تُسيء للشعور العام، فقد قررت الوزارة سحب الرواية من مراكز البيع الخاصة بالمشروع.

وتضمنت الرواية عبارات “خادشة للحياء” بحسب معلقين على منصات التواصل الاجتماعي، متسائلين عن كيفية مرورها عن طريق الوزارة بدون رقابة وخاصة أنها ضمن محتويات مكتبة الأسرة التي يقرأها الصغير قبل الكبير وتوزع في جميع محافظات المملكة.

وكانت الوزارة أطلقت مشروع مكتبة الأسرة العام 2017، في سياق تعميم الثّقافة الوطنية القائمة على نشر الوعي الثّقافيّ، وتنمية الفكر النّاقد، وإيجاد التّناغم الحّسيّ بين الفكر والوجدان الإنسانيّ بالإضافة إلى تعزيز القدرات في اكتساب المعرفة التي تُعدّ الأساس المتين للتغيير الثقافي والاجتماعي للمساهمة في إحداث التنمية والتحديث وتطوير المعرفة.