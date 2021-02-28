وزارة الثقافة تشارك احتفالات الصين بـ”عيد الربيع”- فيديو

عمان- الغد- شاركت وزارة الثقافة الأردنية الصين احتفالاتها بمناسبة حلول عيد الربيع الصيني أو ما يعرف برأس السنة القمرية الصينية الجديدة التي أقيمت عبر الإنترنت.

وألقى وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي كلمة قدّم من خلالها التهنئة للشعب الصيني الصديق بالسنة الصينية الجديدة، مبينا أهمية العلاقات بين البلدين، وحجم التبادل والتعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها من المجالات التي تخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وأشاد الدكتور الطويسي بالثقافة الصينية وما تزخر به من إرث حضاري كبير يمتد لآلاف السنين، وما تستند إلية من مقومات حضارية وتاريخية ممتدة عبر العصور، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية المتينة التي تربط الصين بالعالم العربي، لافتا أن الأردن أحد بلدان طريق الحرير التاريخي التي ارتبطت بشبكة التجارة القديمة مع الصين، مشيرا إلى مساهمات رجال الأعمال الأردنيون قديماً في التبادل الثقافي والتجاري الذي كان يربط بين العالم العربي والصين القديمة.

وكانت اشتملت الاحتفالات على تقديم عروض فنية فلكلورية أردنية لعدد من الفرق الأردنية: منها فرقة شباب الرمثا للثقافة والفنون، وفرقة شابات السلط للفنون الشعبية، وفرقة معان للفنون الشعبية، وفرقة الطفيلة للثقافة والتراث الشعبي.

يشار إلى أنّ عيد الربيع يعد أكبر حفل يقام في الصين للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة.