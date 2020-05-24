وزارة الثقافة تطلق 5 برامج ثقافية وفنية بمناسبة عيد الاستقلال

عمان – احتفلت وزارة الثقافة بعيد الاستقلال 74 الذي يصادف غدا الاثنين بإطلاق خمسة برامج ثقافية وفنية تعبر عن الدلالات التي تتصل بمعنى الاستقلال، وتبرز الملامح النهضوية والحضارية التي حملها خلال مئة عام من عمر الدولة الأردنية.

وقال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه البرامج تتنوع بين النشر والتراث الشعبي والأغنية الوطنية وفن التصوير الفوتوغرافي، والاحتفال الجماهيري الذي يؤكد التفاف الأردنيين حول قيادتهم وتاريخهم، وينعش ذاكرتهم الوطنية التي تعمق فكرة الانتماء وإنسانية الهوية الوطنية.

وأضاف ان الوزارة أصدرت بهذه المناسبة كتابا بعنوان “قرارات الاستقلال”، اشتمل على قرارات المجلس التشريعي والمجالس البلدية المطالبة بالاستقلال، إضافة إلى الوثائق المرتبطة بالقرار التاريخي، والتي تؤرخ لنضال الأردنيين لنيل الاستقلال.

‏ وأشار الطويسي إلى أن الوزارة ‏أطلقت الحملة الوطنية لتعزيز قيم العلم الأردني “علمنا عال” التي تدعو إلى تعزيز القيم الوطنية ‏بمشاركة عدد من المؤسسات والفعاليات الشعبية والرسمية، وإطلاق آلاف الطائرات الورقية التي تزهو بألوان العلم الأردني.

‏ ‏وكانت الوزارة أطلقت مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع جمعية المصورين الأردنيين، وخصصت جوائز لأجمل أربع صور لمظاهر الاحتفال بالاستقلال، فيما يتم اختيار خمسين صورة لإقامة معرض على المنصة الإلكترونية لموقع الوزارة، إضافة إلى إنتاج مجموعة من الأغنيات الوطنية التي قدمها كوكبة من النجوم الأردنيين التي تحتفي بالمعاني السامية للاستقلال وتوثق مسيرة البناء.

يشار إلى أن الوزارة خصصت الموسم الثالث من مسابقة (موهبتي من بيتي) للمشاركات التي تحتفي بعيد الاستقلال تحت شعار (عبر وطني .. ابدع وطني)، ودعت الشباب والاطفال لتقديم مشاركات في حقول الشعر والقصة والرسم والفنون التشكيلية والتمثيل والأفلام القصيرة في موضوعات وطنية تتعلق الاستقلال. -(بترا)